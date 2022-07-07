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歷經4.5小時討論 四接環評仍卡關、須補正再審

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

環保署今（7）日召開基隆協和電廠更新改建計畫環評第四次初審會議，經過四個半小時的漫長討論，環評委員意見一度僵持，最後經共識決，仍要求補正再審，台電必須補充填海造陸前後三方案生態衝擊、生態保育計畫、對航行安全影響等內容後，在9月30日前補正再審。

協和電廠已第四度叩關環評初審，今日線上會議中，仍有多達30位民眾參與，並登記發言。

協和電廠更新改建案主要是將協和電廠既有四部燃油機組拆除，改建兩部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸興建第四座天然氣接收站；然而環保團體及部分在地議員擔憂珊瑚礁生態遭受衝擊，向環委喊話退回此案，並已發起地方公投，拒絕填海造地。

環評委員在內部討論期間，也請環保署釐清台電所提的東移方案，是否有必要重辦環評？環保署綜計處表示，台電此次調整的東移方案，是按照專案小組第三次初審會議結論辦理，且仍位於原本申請的計畫範圍內，至於是否要重做範疇界定，也可在本次專案小組討論中要求即可。

儘管排除退回、重辦環評的選項，但環委對於要修正通過送環評大會、或是補正再審，兩種意見也一度僵持。環委李培芬認為，此案對於供電穩定有必要性，且已經開過四次會，反對者恆反對，支持者恆支持，應該讓案子往前走，建議修正後送大會；但環委朱信、張學文認為，台電應提出更周延的評估結果來回復，必須拿出數據來說服環委，堅持補正再審。

最後環委經共識決，仍決定要求補正再審，後續將召開第五次初審會議。

台電今日強調，協和發電廠在北部地區具有供電平衡與電網穩定的任務，考量政府能源轉型及老舊電廠機組除役，更加重協和發電廠運轉壓力，因應北部地區用電需求並避免發生電力短缺，考量北部廠址稀有且不易取得，因此規畫在原址將既有燃油機組更新改建為燃氣機組，有其必要性及急迫性。

台電今日也提出3.0版東移方案，從最一開始填海造地29.25公頃，到前次縮減到18.6公頃，3.0東移方案則進一步縮減到14.5公頃，朝最精簡用地規畫，並可迴避電廠外側潛堤區珊瑚。

台電也分別以築堤與否、造陸與否評估填海造陸的必要性，以及由其他既有天然氣接收站供氣，或由永久式浮動式天然氣接收站的可行性，但結果顯示填海造陸方案有其必要性。

不過基隆護海公投領銜人、市議員王醒之指出，基隆人已經忍受近一個世紀的空汙，基隆人每年用電約14億度，協和電廠平均每年發電53億度，多出來的電都是送到雙北，等於是北電南送，目前的協和電廠改建方案，恐毀掉基隆港，且台電3.0方案是全新方案，與2.0完全不一樣，依照環評法，應該退回。

而屢次被國民黨點名「神隱」的民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天則親自出席表達意見，他表示支持協和電廠能源轉型，有助穩定供電，他也認為許多民眾提出專業意見，建議台電要加強說明，例如航行安全、生態監測等，他也會持續要求台電，讓環境與產業共存共榮，他個人支持並尊重環評專案小組意見。

環評委員朱信表示，雖填海造地面積縮小，但東移到新地方，對於整體海洋生態影響仍不清楚，且希望台電是否能在全面評估，在陸地上是否真的沒有任何可能性，非得填海造地？

環委李培芬則說，過去常有開發單位提出縮小開發規模，爭取通過環評後，再用環差變更方式，要繼續開發，結果最後開發總面積比原始方案多出許多，希望台電提出承諾，另外也希望對於1.0到3.0版本對於珊瑚影響面積、總數等，提出合理釐清。

台電 電廠 環評

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