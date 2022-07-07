經濟部加工處挺廠商 紓困措施再延長至12月底

因疫情持續影響區內事業營運績效，經濟部加工出口區管理處持續挺廠商共度難關，對於科技產業園區內營業額衰退五成之艱困廠商，得申請土地租金、管理費及污水處理費用緩繳至12月31日止；另經營幼兒園、餐廳業者得申請租金減半。

加工處處長楊伯耕表示，為協助區內廠商度過營運難關，積極推動相關紓困措施計二年，共減收約4,000萬元、緩繳約1.7億元，受惠之區內廠商逾九成以上。經統計比對2020年至2022年，各園區營業額已有逐步復甦情形，顯見紓困措施已達階段性成效。

加工處進一步說明，科技產業園區第一階段紓困措施於2020年5月實施，土地租金全面減收二成計六個月；第二階段於2020年12月起，營業額衰退15%之廠商，可再申請土地租金減收二成計六個月；第3階段於2021年7月起至2022年6月止，營業額衰退五成廠商，可再申請土地租金緩繳一年。

然考量國內疫情仍然嚴峻，加工處再提出第四階段「科技產業園區因應疫情延長紓困措施」，自2022年7月1日起至2022年12月31日止，區內事業任一期營業額減少達50%以上時，得向加工處（或分處）申請土地租金、管理費、污水處理費用緩繳至2022年12月31日止，以及餐廳租金減半七個月及幼兒園權利金減半一個月之紓困措施。