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通膨壓力創14年新高 政院啟動聯稽小組會議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院主計總處公布6月消費者物價指數來到3.59%，創進14年新高。聯合報系資料照
行政院主計總處公布6月消費者物價指數來到3.59%，創進14年新高。聯合報系資料照

行政院主計總處公布6月消費者物價指數來到3.59%，創進14年新高，顯示國內通膨壓力增加，對此，行政院發言人羅秉成今（7）日指出，我國的經濟基本面良好，且隨著國內疫情趨緩，加上7月國旅補助上路也能促進內需，政府會密切注意有無哄抬物價狀況。

羅秉成表示，全球物價受到疫情與俄烏戰爭影響，多少會有通膨的壓力，台灣也無法避免因此受到波及，而政府單位也都一直有在密切關注。

羅秉成說，台灣的經濟基本面良好，消費、投資、外銷都很穩健，若以投資率來看，2021年創21年來新高，而今年投資率更可望達到26.82%，連續兩年突破26%；投資台灣三大方案也持續延長至2024年，可望在未來三年帶動9000億以上的投資。

另外，在出口及外銷訂單上，前五個月年增率增幅達9.5%，累積金額創下歷史新高，特別是美國、東協及歐洲出口成長都在兩成以上。

羅秉成強調，全球疫情朝正常生活，消費動能會逐步回溫，七月國旅補助會促進內需，基本面跟實質經濟面表現都是良好跟穩健，而物價的波動應該尊重市場機制，如有趁機哄抬、囤積等，違反法律規定，政府會密切注意跟查察。法務部今日已邀集相關部會，召開聯合物價稽查小組專案會議，相關作為會在會議後對外說明。

消費者物價指數 羅秉成

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