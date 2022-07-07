協和電廠四接第四次闖關環評 台電提出東移方案

位於基隆協和電廠將從燃油電廠改建為燃氣電廠，而也規劃在協和電廠外海興建第四天然氣接收站，但因填海造陸衝擊當地海洋生態，該案於環評會專案小組審查卡關三次，今天下午將召開第四次會議。台電今（7）日上午召開記者會，拋出「東移方案」，填海面積、填方量均縮小，可保留海扇及潛堤區珊瑚。

台電表示，協和燃油機組運轉超過40年，目前正按地方民眾期待，規劃「以氣換油」，可以減少96%的空污排放許可量，也可減少碳排五成以上。

台電總經理王耀庭也指出，協和改氣候可以供應北北基、480萬人口的用電需求，台電預估基隆五堵、六堵、七堵，新北汐止及台北南港「東區門戶計畫」及大內科電力都有所成長，2025年將達到600萬瓩。

隨著核二2號機在明年退役，協和燃油電廠二部機組於2024年退役，只剩下民營的和平電廠約130萬瓩，期間必須由北西電網輸電到北東電網，可達到550萬瓩，但因為淡水河、陽明山等天然屏障，導致輸電建設有限；如果協和電廠無法順利改建，只仰賴和平電廠，任何風吹草動都會造成北東電網的大規模停電，「協和不是萬能，但是沒有協和萬萬不能。」

台電說明，經過環評會討論，台電已經評估過興建海管、陸管、永久使用浮動式天然氣接收站等方案，甚至也提出削山興建天然氣儲氣槽，但最終都不可行。

而這次東移方案將填海造地面積從18.6公頃縮小為14.5公頃，填方量為350萬立方公尺縮小為195萬立方公尺，不僅避開西邊珊瑚覆蓋率16.43%的區域，改為在最高覆蓋率6.08%的區域填海，對於海洋生態衝擊降至最小。

出席記者會的中山大學海資系教授方力行表示，現在焦點過度集中在珊瑚上，而北海岸並非珊瑚最適合生長環境，而當地最多的生物其實是同樣具有減碳效益的海藻，更可以考慮發展海藻碳權。

他強調，他是中華民國珊瑚礁學會創會理事長，自己無論過去、現在及未來都很愛珊瑚，但保護自然環境的時候，「不是你自己愛的東西最重要，還是有很多其他生命需要你去關懷。」

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生說，台電過去在電源開發時，往往不會第一時間工程設想下就考慮到環境生態及地方反映，但以後一定會這樣去思考問題。但他也說，希望在面臨不同價值時，也期盼外界可以留給能源轉型、電源開發一點「立足之地」。

協和電廠1號機預估2027年6月開始發電，對於東移方案是否會衍生更多預算及建設期程？曾文生說，目前預估防坡堤沉箱數量不會少，所以預算應不會有變化；至於期程上，現在就是等待環評通過先把防波堤蓋好，才可以設立浮動式天然氣接收站（FSRU），不影響供氣時間。

但2024年除役，新機組2027才會上線，如今可能又遇上環評問題，如何彌補這中間三年的電力缺口？曾文生說，會先加大融通，用北西電網的桃園、新竹電廠先調度，同步也會發展宜蘭地區儲能設施，台電也會盡力完成固定式天然氣接收站。