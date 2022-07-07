影／環團質疑環評合法性 台電說明協和電廠改建計畫

環保署今天下午將召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第4次初審會議，經濟部次長、台電代董事長曾文生上午大動作舉行記者會表示，協和計畫提出的改建計畫預定填地興建儲氣槽的區域將東移至內港區，原本可能受影響的潛堤區珊瑚將保留下來，改建完成可改善電網兼顧友善環境及海洋生態，希望能獲得國人支持。

由於該計畫遭環團質疑環評合法性，更表示四接東移方案會毀掉基隆港、破壞沿海生態，台電特別說明改建東移方案有請學者專家研究，評估規畫興建天然氣儲氣槽的方法，填海面積可進一步縮小為14.5公頃，填方量減為195萬立方公尺，可完全保留海扇及潛堤區珊瑚。