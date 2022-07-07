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工研院、和碩5G O-RAN節能專網 獲小基站論壇獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院攜手和碩開發5G O-RAN節能專網解決方案，於英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎」的商用小基站傑出軟體與服務技術。工研院／提供
工研院攜手和碩開發5G O-RAN節能專網解決方案，於英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎」的商用小基站傑出軟體與服務技術。工研院／提供

全球基地台開放架構（Open RAN）持續發展，帶動5G產業新商機，經濟部積極推動臺灣5G產業發展，運用法人研發前瞻技術帶動產業升級轉型，其中工研院攜手和碩（4938），以5G O-RAN節能專網解決方案（5G Energy-Saving O-RAN System）傳捷報，在英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF Small Cell Awards 2022）」中的商用小基站傑出軟體與服務技術。

全球電信營運商期待藉由Open RAN降低建設成本支出，加速5G網路佈建。經濟部也投入發展Open RAN，包括研發Open RAN架構之5G小基站、5G專網，更成立5G開放網路驗測平台，並獲得國際開放架構組織TIP（Telecom Infra Project）認可。在全球淨零碳排趨勢下，電信產業節能已然成為必經之路，經濟部也推動工研院與和碩攜手研發節能專網，期望持續為臺廠打入國際5G開放架構網路供應鏈助一臂之力。

此次工研院與和碩的5G O-RAN節能專網解決方案，即是軟硬整合的5G系統方案。與高通（Qualcomm）、樂天（Rakuten）、愛立信（Ericsson）、美國電信公司Airspan、半導體公司Picocom、美國網路軟體公司Mavenir等國際知名廠商，一同榮獲2022小基站論壇獎，顯示臺灣技術與產業商品發展，與國際並駕齊驅。根據SCF市場預測報告，企業專網服務將逐漸成為最大占比，至2026年預估約占62%，顯示全球5G專網商機將持續蓬勃。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院與和碩開發的節能專網，有三高特色，包括「高布建效率」，可一鍵模擬基地台數量，協助專網布建規劃；「高節能效益」，透過人工智慧與機器學習演算法配合流量監控與導流技術，可以智慧化分配，讓閒置基站休息。甚至基站可隨插即用，自動優化、監控與管理修復，降低維運成本；「高彈性應用」，是將此套系統智慧模組化，就像是App套用在不同的專網應用，例如智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G垂直應用領域。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩自2020年起致力於5G O-RAN 開放式基站的產品研發，提供符合O-RAN標準的端到端5G企業專網解決方案，且掌握5G軟硬體關鍵技術，已發展出最輕巧可移動的5G Private Network Portable解決方案，再加上具備網路功能虛擬化、網路切片、AI邊緣運算與智慧基站網管系統，並可依照場域客製化需求，提供更多元的5G網路架構。

和碩與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用於智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域。此節能專網解決方案可針對基地台做最有效的效能管理，達到有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本之專網方案。

觀察企業發展5G 專網的前三大關鍵因素，即是布建簡單性、成本效益，以及與現有設備整合性。工研院與和碩合作的5G O-RAN節能專網解決方案，期望能快速複製、壯大我國專網應用百花齊放，帶動臺灣產業數位轉型、蓬勃發展。

5G O-RAN節能專網解決方案是以智慧節能演算法配合網路流量監控及流量重新導向技術，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠減少耗電以節省成本。工研院／提供
5G O-RAN節能專網解決方案是以智慧節能演算法配合網路流量監控及流量重新導向技術，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠減少耗電以節省成本。工研院／提供

5G 和碩 工研院

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