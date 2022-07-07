工研院、和碩5G O-RAN節能專網 獲小基站論壇獎

全球基地台開放架構（Open RAN）持續發展，帶動5G產業新商機，經濟部積極推動臺灣5G產業發展，運用法人研發前瞻技術帶動產業升級轉型，其中工研院攜手和碩（4938），以5G O-RAN節能專網解決方案（5G Energy-Saving O-RAN System）傳捷報，在英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF Small Cell Awards 2022）」中的商用小基站傑出軟體與服務技術。

全球電信營運商期待藉由Open RAN降低建設成本支出，加速5G網路佈建。經濟部也投入發展Open RAN，包括研發Open RAN架構之5G小基站、5G專網，更成立5G開放網路驗測平台，並獲得國際開放架構組織TIP（Telecom Infra Project）認可。在全球淨零碳排趨勢下，電信產業節能已然成為必經之路，經濟部也推動工研院與和碩攜手研發節能專網，期望持續為臺廠打入國際5G開放架構網路供應鏈助一臂之力。

此次工研院與和碩的5G O-RAN節能專網解決方案，即是軟硬整合的5G系統方案。與高通（Qualcomm）、樂天（Rakuten）、愛立信（Ericsson）、美國電信公司Airspan、半導體公司Picocom、美國網路軟體公司Mavenir等國際知名廠商，一同榮獲2022小基站論壇獎，顯示臺灣技術與產業商品發展，與國際並駕齊驅。根據SCF市場預測報告，企業專網服務將逐漸成為最大占比，至2026年預估約占62%，顯示全球5G專網商機將持續蓬勃。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院與和碩開發的節能專網，有三高特色，包括「高布建效率」，可一鍵模擬基地台數量，協助專網布建規劃；「高節能效益」，透過人工智慧與機器學習演算法配合流量監控與導流技術，可以智慧化分配，讓閒置基站休息。甚至基站可隨插即用，自動優化、監控與管理修復，降低維運成本；「高彈性應用」，是將此套系統智慧模組化，就像是App套用在不同的專網應用，例如智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G垂直應用領域。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩自2020年起致力於5G O-RAN 開放式基站的產品研發，提供符合O-RAN標準的端到端5G企業專網解決方案，且掌握5G軟硬體關鍵技術，已發展出最輕巧可移動的5G Private Network Portable解決方案，再加上具備網路功能虛擬化、網路切片、AI邊緣運算與智慧基站網管系統，並可依照場域客製化需求，提供更多元的5G網路架構。

和碩與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用於智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域。此節能專網解決方案可針對基地台做最有效的效能管理，達到有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本之專網方案。