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和碩、工研院5G O-RAN傳佳績 獲小基站論壇獎

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

全球基地台開放架構（Open RAN）持續發展，帶動5G產業新商機，工研院攜手和碩（4938）以5G O-RAN節能專網解決方案傳捷報，在英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF Small Cell Awards 2022）」之商用小基站傑出軟體與服務技術。

此次工研院與和碩的5G O-RAN節能專網解決方案，即是軟硬整合的5G系統方案。與高通（Qualcomm）、樂天（Rakuten）、愛立信（Ericsson）、美國電信公司Airspan、半導體公司Picocom、美國網路軟體公司Mavenir等國際知名廠商，一同榮獲2022小基站論壇獎，顯示臺灣技術與產業商品發展，與國際並駕齊驅。根據SCF市場預測報告，企業專網服務將逐漸成為最大占比，至2026年預估約占62%，顯示全球5G專網商機將持續蓬勃。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩自2020年起致力於5G O-RAN 開放式基站的產品研發，提供符合O-RAN標準的端到端5G企業專網解決方案，且掌握5G軟硬體關鍵技術，已發展出最輕巧可移動的5G Private Network Portable解決方案，再加上具備網路功能虛擬化、網路切片、AI邊緣運算與智慧基站網管系統，並可依照場域客製化需求，提供更多元的5G網路架構。

此次與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用於智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域。此節能專網解決方案可針對基地台做最有效的效能管理，達到有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本之專網方案。

和碩董事長童子賢日前指出，俄烏戰爭中發現，在烏克蘭傳統的電信設備遭到破壞之後，卻未對該國的通訊有大的妨礙，顯示出新的通訊時代來臨，透過科技的進展，設備從厚重轉向輕薄化、可攜化，增添在各類戰爭或者災害中的靈活性。和碩在展中也展示其以5G O-RAN解決方案所打造的行動衛星通訊設備，類似登機箱的裝置附帶拉桿滾輪，可以拉了就走。

全球電信營運商期待藉由Open RAN降低建設成本支出，加速5G網路佈建。經濟部也投入發展Open RAN，包括研發Open RAN架構之5G小基站、5G專網，更成立5G開放網路驗測平台，並獲得國際開放架構組織TIP（Telecom Infra Project）認可。在全球淨零碳排趨勢下，電信產業節能已然成為必經之路，經濟部也推動工研院與和碩攜手研發節能專網，期望持續為臺廠打入國際5G開放架構網路供應鏈助一臂之力。

5G 和碩 工研院

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