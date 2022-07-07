荷包縮水 6月通膨率14年新高

主計總處昨天公布六月消費者物價指數（CPI）年增率百分之三點五九，連續四個月突破百分之三，外食費年增率也飆到百分之六點三八，兩者同創近十四年高點；就算扣除能源及蔬果，核心CPI也有百分之二點七七，創十三年半新高，顯見國人承受通膨之苦與日俱增。

主計總處表示，去年六月夏季電價凍漲，以及水果產量六月下跌價格上揚，致六月CPI再升；預期六月是今年CPI高點，若蔬果價格不再大漲，七月將開始下降，不會出現單月CPI破四現象。

值得注意的是，高通膨卻苦了低所得家庭，六月最低百分之廿家庭所得CPI年增率高達百分之三點九七，是二○○八年一月創編以來、十四年半最高紀錄，這波萬物皆漲的確讓所得不高民眾日子更苦。

國內CPI年增率自去年八月以來升破通膨警戒線百分之二後，連續十一個月「破二」，今年三月以後飆破百分之三，且逐月上升。六月CPI年增率百分之三點五九，原因是去年同期住宅用戶暫緩實施夏月電價，電費基數較低，加上油料費因國際油價持續居高，各項食物類如蔬菜、水果、雞蛋及肉類持續上漲，其中雞蛋年漲百分之卅三點五七，創三年半最高漲幅，水果也年漲百分之廿五點三一，較五月的百分之十六點五五持續飆高。

七大類中，以食物類年增率百分之七點二七最大，原因是蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲百分之廿九點一一及百分之六點七八，影響所及，外食費年增率持續上升至百分之六點三八，也是二○○八年九月以來最高漲幅。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近十年外食費年平均年增率漲百分之一點八六，平均每月百分之○點一五，六月月增率○點一八己接近平均水準值，且逐月收歛。他說，若回到每月月增百分之○點二以內，這波主要廠商成本就反映差不多，加上原物料最近反轉向下，預估外食費高點落在第三季。

中央大學經濟系教授吳大任說，台灣夏天有颱風，蔬果價格還可能再漲，CPI應是第三季過後才會往下；但全球物價雖因升息，需求可能被壓抑，會讓全球物價下修，屆時要擔心的是經濟面會出問題。

行政院長蘇貞昌表示，政府也會用盡全力，掌握原物料價格及進口關稅各方面的減免，同時也盡量把年輕人、租屋族的補助大大增加，希望能讓民眾在疫情跟戰爭影響下，愈減少衝擊愈好。