四接東移／仍在水產動植物保育區 環團籲退回

聯合報／ 記者吳姿賢／台北報導

台電擬填海造陸開發第四天然氣接收站，環團、立委及議員昨舉辦記者會批評，基隆自然海岸占比不到百分之十四，東移地點仍位於水產動植物保育區，對海洋及基隆港運作仍造成嚴重影響，不該為了「北電南送」而毀掉基隆環境生態，呼籲環評應退回四接填海方案。

基隆護海公投領銜人、市議員王醒之說，四接選址錯誤將導致生態及漁業衝擊，甚至有「滅港」危機，協和電廠每年總發電量約五十三億度，但基隆工業、民生等各項用電量總計才十四億度，長期「北電南送」，將環境成本留在基隆，「現在還要叫基隆人吞下四接、軟土深掘，完全沒道理」。他贊成協和電廠轉為低汙染電廠，但拒絕四接填海造陸。

基市長參選人、市議員陳薇仲說，原方案歷經公聽會、範疇界定等各項程序三年，突然提出東移方案、更改開發標的，也沒舉辦現勘跟公聽會，無法納入各界意見，且東移仍傷害自然海岸，恐讓基隆港成「死水一灘」，呼籲台電思考其他作法，不要只有填海造陸方案。

立委陳椒華說，若四接填海造陸地點東移，跟原方案有很大差異，甚至已非原本範疇界定會議的調查評估範圍，應重做環境生態調查，不能沿用原案接續第四次審查。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐說，基隆自然海岸占比不到百分之十四，若填海造陸不符海岸管理法「自然海岸零損失」的立法目的，基隆自然海岸占比會降到百分之十一左右，環評應退回此案，讓台電重新以再生能源規畫協和電廠的改建。

基隆港 協和電廠 台電

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