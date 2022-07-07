四接填海造陸 台電提東移方案

位於基隆外木山的台電協和電廠將改為天然氣發電，擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站（四接），因高達七萬多株珊瑚恐遭活埋，被指是大潭藻礁爭議的「三接翻版」，環評初審三度卡關。台電為此提出「四接東移」方案，填海造陸面積也再減三點八公頃，今將四度叩關環評初審。

台電預計今環評前將先舉辦新方案記者會，由經濟部次長曾文生主持。儘管東移後，生態影響性下修，但因新址仍有百分之六的珊瑚覆蓋率，環評能否過關仍有待觀察。

四接填海造陸區域將興建儲氣槽與卸收設施，但海下有珊瑚生態及漁業資源，填海造陸恐破壞環境，環團及地方批為錯誤選址，更被認為是繼藻礁公投後「下一個公投戰場」。基隆市議員王醒之今年六月正式提出地方性的「護海公投」，第一階段近日完成連署。

四接東移 能過關嗎 圖／聯合報提供

由於此案高度爭議，二○一八年環評委員裁定進入較嚴格的二階環評，台電為緩解開發衝擊，二○一九年將填海造陸面積從廿九點八公頃縮減為十八點三公頃，二○二○年底啟動二階環評初審，但直到二○二一年第三度初審，環委對此方案仍不埋單，曾文生要求台電「回去做功課」，重新審視所有替代方案。

歷經八個月研議，台電今將第四度叩關環評初審，並正式提「四接東移」方案，填海造陸位置東移到原基隆港西防波堤外側水域，避開珊瑚覆蓋率較高的潛堤區，填海面積降為十四點五公頃，不建西海堤。台電說，原方案五至七米水深處珊瑚平均覆蓋率約百分之十六，東移地點的珊瑚覆蓋率僅百分之六。

台電也曾研議過林口電廠、台北港、核一廠、核二廠、深澳電廠等替代地點，但認為工程時間長、海陸管施工有難度，也曾考量比照三接外推，但三接可外推到水深平均十五公尺，而北海岸海床陡，外推後海床深度恐達五十公尺，較無可行性。

經濟部長王美花昨說，環委上次環評提出的關切議題，台電都有一一處理，針對離岸珊瑚台電也避開了，另經濟部也有三接經驗，如何做好建設與環保，對經濟部和台電是很好的借鏡。