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經濟學家：停滯性通膨「一隻腳伸出、一隻腳還沒現身」

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

前財政部長、台大財經系兼任教授劉憶如今（6）日指出，美國聯準會（Fed）年底利率政策走向很重要，如果美國11月期中選舉，美國政府持續面臨第3季經濟成長率負成長，聯準會而停下升息腳步，將是最糟狀況，將可能回到1970、1980年代產生停滯性通膨的危機。

台新金控（2887）首席經濟學家李鎮宇則認為，現在停滯性通膨是「一隻腳伸出來、一隻腳還沒現身」，這隻腳主要踩在歐洲，但全球應該還未到停滯性通膨局面。

北威論壇今談「停滯性通膨的可能性與傷害」議題，包括台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、寬量國際策略長谷月涵、李鎮宇、台灣大學經濟系名譽教授林建甫主講。

劉憶如指出，美國第1季經濟成長率已經出現負成長，估第2季也是負值，但失業率表現仍佳，這些矛盾訊息正在考驗美國聯準會下一階段利率政策。

劉憶如說，通膨下半年有機會緩解，但相較通膨，市場偏向關注美國升息腳步會不會太強，導致景氣衰退，例如世界銀行最新報告，已經下修全球經濟成長率從4.1％到2.9％，但她認為，參考1978年美國大幅升息結果，雖然代價是美國GDP負成長、失業率大幅上升的「短痛」，可結果是通膨快速下來，經濟也快速恢復正成長。而這也是市場觀察，是不是美國聯準會主席鮑爾下一個策略。

因此，她認為，未來有三種可能劇本：最希望的軟著陸、硬著陸以及停滯性通膨，假設美國明年經濟小幅成長、通膨回到2.6％、失業率小於4％，就符合美目前最理想軟著陸情況。

只是劉憶如坦言，軟著陸劇本趨近過度樂觀，根據過去歷史經驗統計，連續升息三季的國家，一半會出現軟著陸、一半硬著陸，且軟著陸情況必須建立在為正實質利率。

但目前美國聯邦基準利率1.75％即便已經回到疫情前水準，且相較美國飆破8%的通膨，目前仍是負實質利率，劉憶如指出，這也代表美國聯準會現在仍要大幅升息，但大幅上升又可能出現硬著陸問題。

最後，最糟的狀況，假設11月美國期中選舉時候，經濟因為大幅升息衝擊、第3季GDP負成長，美國如果停下升息腳步，將是最糟狀況，劉憶如指出，這也是1970末期、1980最糟的狀況—升息之路走走停停，引發市場擔憂通膨沒完沒了，自我實現因而產生1980年代美國要再更激進升息，產生停滯性通膨。

美國聯準會 通膨 美國升息

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