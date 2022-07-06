物價指數持續飆升、通膨來襲 蘇揆提兩面向因應

物價指數持續升高，行政院長蘇貞昌今（6）日指出，受到疫情與俄烏戰爭影響，全球物價確實有受衝擊，我國政府一定會盡全力掌握原物料動態，另一邊也會減免進口關稅，盡可能補助民眾。

蘇貞昌今日出席《少年吔，安啦！》特映會時，就有媒體問及，主計總處公布6月消費者物價指數，其中通膨率升至3.59%，為近14年來新高，政院未來將如何因應？

蘇貞昌表示，受疫情跟俄烏戰爭的影響，全球各方面在生活所需要的物資、原料方面，確實有受到衝擊。不過，台灣這幾年經濟條件跟基本盤都非常地好，政府也會用盡全力穩定經濟。

蘇貞昌說，政府首先會一方面就原物料進行掌握，另一方面就進口關稅各方面的減免，同時也盡量地把對於民眾的補助、對於年輕人、對於租屋族的補助大大增加，就是希望能夠讓民眾在疫情跟戰爭影響下，能夠愈減少衝擊愈好。