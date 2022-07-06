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TPCA：三星暫停拉貨對台灣PCB產業衝擊不大

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
業界也說，三星暫停拉貨對於韓系PCB廠影響較大，同時影響較大的部分是電視相關光電板，手機部分相對影響有限。路透社
業界也說，三星暫停拉貨對於韓系PCB廠影響較大，同時影響較大的部分是電視相關光電板，手機部分相對影響有限。路透社

三星集團日前宣布7月底前將暫停對外採購，包括面板、IC、手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨、時間到7月底為止，引發市場議論，對此，台灣電路板產業協會（TPCA)今日分析指出，依據三星供應鏈名單顯示三星此次暫停拉貨的舉動對台灣PCB產業衝擊不大。

業界也說，三星暫停拉貨對於韓系PCB廠影響較大，同時影響較大的部分是電視相關光電板，手機部分相對影響有限。

依據三星集團發布2021年版供應鏈清單，相關資訊為完整統計百大供應商名單，入列台灣廠商代表包含2家PCB廠商健鼎（3044）、志超（8213）以及其他非PCB的4家台廠等六家業者，與前一年度相同。

南韓供應商以三星電機、SI FLEX、Daeduck Group等合計家數占比40%居最大，其次依序為日本、美國企業家數，反映三星集團最依賴南韓本地企業，其次是日本企業22家，多數為化學材料與半導體供應大廠。

TPCA也分析，三星此次暫停拉貨的舉動對台灣PCB產業衝擊不大，但也著實反映品牌大廠對終端市場不樂觀的看法。不過現時為另一家大客戶Apple消費新品的備貨期，各家業者期盼第3季iPhone新機出貨量能可以推升營運表現，也將其視為下半年終端市場的信心風向指標。

三星 PCB

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