封城影響下游需求 富采6月營收寫16個月新低

LED大廠富采（3714）今年第2季營運在中國大陸封控影響下，營運表現低於預期，該公司今(6)日公告6月合併營收跌落至22.71億元，寫下近16個月以來新低，不過，該公司看好第3季在市場秩序回到正軌及產業旺季帶動下，單季營運表現將明顯彈升。

富采公告6月合併營收為22.71億元，較上月下滑11.16%，更較去年同期大幅衰退30.81%，單月合併營收寫下2021年3月以來，即近16個月的新低。

富采第2季合併營收為77.81億元，較上季減少8.96%，也較去年同期衰退16.92%，累計今年上半年合併營收為163.26億元，較去年同期微幅增加0.51%。

富采原本預期第2季營運和首季可望有持平表現，但今年第2季營運在中國大陸封城影響及下游需求趨緩、拉貨力道也低於預期下，該公司先前已下修第2季營運展望，並已預期第2季營收將低於上季表現。