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原物料上漲速度快 經濟學家憂下半年北部小建商有「這風險」

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇今（6）日提出警訊，對今年下半年北部先賣再蓋的小建商擔憂，房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台新金控首席經濟學家李鎮宇今（6）日提出警訊，對今年下半年北部先賣再蓋的小建商擔憂，房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣央行今年升息1.5碼，加上原物料因戰爭漲價，台新金控首席經濟學家李鎮宇今（6）日提出警訊，對今年下半年北部先賣再蓋的小建商擔憂，尤其今年下半年到明年上半年，因財務報表都在惡化當中。

北威論壇今天談「停滯性通膨的可能性與傷害」議題，包括台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、寬量國際策略長谷月涵、台新金控首席經濟學家李鎮宇、台灣大學經濟系名譽教授林建甫主講。

李鎮宇指出，南北建商蓋房、賣房策略不同，南部是蓋好再賣，北部是預售屋性質，還沒蓋好就賣，收到的錢再拿來蓋房子，蓋完再賣給購屋族，過去原物料平穩時期沒有甚麼問題，但這兩年原物料上漲速度很快，常常蓋完就會賠錢，因此今年下半年到明年上半年，對北部中小建商非常擔心，因為財務報表都在惡化中。

林建甫則認為，台灣現階段房地產的確受到經濟震盪影響，不是很好，房市政策面都要相當小心，但現在台灣房地產價格已經炒到天價，對年輕人不公平，必須要靠財政政策而非貨幣政策，稅務合理化，房價合理化，年輕人才有希望。

李鎮宇認為，台灣央行6月僅升息半碼，與市場原本預期1碼幅度不同，市場以為央行苦民所苦，但沒多久，現在電價又要漲價，平均上漲8.5％，將會帶動物價上漲壓力，這與央行6月升息半碼政策不太協調。

台新金控 李鎮宇 央行 建商

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