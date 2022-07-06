台英舉行能源對話會議 發展離岸風電後已36家英企駐點

經濟部能源局與英國在台辦事處於7月5日共同舉辦「第4屆臺英能源對話會議」。本次會議由經濟部部長王美花、英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)及英國商業、能源及產業策略部能源外交處處長Julie Scott進行開幕致詞，會中邀請專家代表共同就離岸風電港務推動政策、實現淨零排放-生質能角色、淨零碳排的減碳政策分享知識與經驗。

本次會議邀請工業局、國際貿易局、交通部航港局、臺灣港務公司、台電公司、工業技術研究院、駐英國代表處經濟組、英國商業、能源及產業策略部、英國國際貿易部、英國能源系統整合開發中心、英國再生能源顧問公司BVG Associates與會進行充分交流。

王美花提及，台灣為共同對抗氣候變遷，已宣示2050淨零轉型目標，並於今年3月提出具體的減碳路徑與12項戰略，其中視提高再生能源占比為重要關鍵之一。英國無論在淨零轉型或離岸風電都趨於領先，台灣與英國在持續發展低碳能源與達成淨零排放上有著共同目標，期望雙方未來持續在能源領域上交換意見。

鄧元翰表示，去年台英對話會議後，我們看到台灣公佈了淨零排放路徑，並採取行動將目標入法。台英日益增長的合作關係，在台灣旨在成為亞太樞紐的離岸風電領域最為明顯，已有36家英國企業在台灣設立營運據點，支持臺灣產業在地發展。相信接下來的合作案將進一步深化臺英在能源與氣候變遷領域已有的緊密合作。

能源局組長陳崇憲於會中分享台灣離岸風電推動政策，說明經濟部預計今年第4季釋出2026年至2027年共計3GW裝置容量，政府也將台中港、安平港等港口規劃為風機預裝基地及後續運維基地。英國國際貿易部離岸風電專家Karl John與再生能源顧問公司BVG Associates管理顧問Jack Paterson也就此議題提供英國相關經驗。

台電公司電源開發處處長周如卿分享台電生質能發電規劃，並分析台灣與英國燃煤電廠的差異；英國商業、能源及產業策略部生質能策略政策專家Joshua Frame與Carly Whittaker博士則介紹英國生質能發展與永續相關規範。

本次會議中，英方與臺灣港務公司表達未來將共同就離岸風電港務議題合作。此外，英方與台方也將朝規劃進行電網轉型合作。