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彭博：2022上半年A股市場成全球第一大IPO市場

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

彭博近日發布「2022 上半年中國資本市場排行榜」。報告顯示，2022 年上半年，A 股市場首次公開發行I（PO）共178 筆，募集資金近 400 億美元，募資金額為 2011 年以來上半年 IPO 發行的同期歷史新高。與全球市場相比，A 股市場募資金額占全球 IPO 募資金額的 39%，成為全球最大 IPO 市場，超過同期美國 IPO 市場 133%（上半年美國 IPO 募資金額為170 億美元）。

中資公司 2022 年上半年共在全球發行 196 筆 IPO，募集資金近 416 億美元，占今年上半年全球 IPO 募資金額的 40.5%。中資公司 IPO 數量和募資規模均超過美資公司。

但受到新冠肺炎疫情反覆、總體經濟環境變化等因素的影響，中資公司股票發行募資在今年上半年面臨較大壓力，發行數量和募資金額與去年同期相比均大幅下降約 50%。同時，中資公司在全球 IPO 上市所需的平均費用率由 2021 年上半年的 3.9%上升近一個百分點至 4.9%，側面反映出企業上市難度增加。

以發行人所在行業劃分，2022 年上半年中資 IPO 發行數量前三的行業分別是工業、科技和醫療保健，其中工業企業發行數量達 60 筆。科技和能源業企業的 IPO 募資規模分列第一和第二位，上半年能源行業 IPO 共六 筆，但單筆 IPO 體量較大。其中，中國海洋石油（600938 CH Equity）成為2022 上半年募資規模最大的單筆 IPO，募集資金 281 億人民幣，占整個上半年中資公司募資金額的 10.6%。

彭博經濟研究亞洲高級經濟學家曲天石表示：「中國人民銀行在今年維持了相對寬鬆的貨幣政策，這有利於 A 股市場的融資活動。同時，日益複雜的國際環境和中美在會計資訊披露方面遺留的問題，可能是導致中資公司赴美上市數量下降的主要原因。在未來，我們認為，相對寬鬆的金融環境仍將有助於 A 股市場的 IPO。在海外上市方面，或有更多中資公司選擇香港市場。」

2022 年上半年，中資公司較去年同期顯著減少了赴港、赴美上市，共有 176 家中資公司選擇在 A 股進行上市募資，募資金額是中資公司同期在港股與美股市場 IPO 募資金額的近 19 倍。三家中資公司選擇在美股市場上市，遠低於去年同期的 38 筆 IPO；17 家中資公司選擇在港股市場募資，而去年同期為 43 家中資公司赴港 IPO 發行。

從 IPO 費用率角度看，港股市場費用率顯著低於其他兩個市場。港股平均費用率為 2.5%，美股為8.2%，A 股為 5%。其中，港股、美股費用率上升，為 2014 年以來上半年同期最高費率，反映出企業赴港、赴美上市難度增大。中信證券、中信建投和中金公司位列 2022 上半年中國股票 IPO 承銷排行榜第一至第三名，合計市場比重約 46%。

IPO 募資 中資

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