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台灣海洋聯盟揭牌 布局前瞻海洋科技

中央社／ 台北6日電

台灣海洋聯盟（TOU）今天揭牌。科技部次長林敏聰表示，建立全球觀測能力及資料和資源共享，是聯合國海洋科學永續發展十年成功關鍵，台灣海洋聯盟將串連台灣學研界，也提前布局台灣海洋前瞻科學與關鍵技術。

台灣海洋聯盟為科技部與海洋委員會共同協助學界所成立，今天在國立台灣海洋大學舉辦揭牌儀式，並由林敏聰、海大校長許泰文、海洋保育署長黃向文、國家海洋研究院長陳建宏、台灣海洋聯盟執行長蔣國平代表揭牌。

科技部說明，台灣海洋聯盟將扣合「2021-2030年聯合國海洋科研永續發展十年」目標，鏈結台灣海洋關鍵科技成果、接軌國際海洋永續發展議題、引導台灣產官學研界共同推動海洋科研事務，建立海洋科學知識整合到轉化為行動治理的永續發展平台。

林敏聰表示，建立全球觀測能力，資料和資源共享是聯合國海洋科學永續發展十年成功關鍵，台灣海洋聯盟作為海洋跨域協作智庫中心，串聯海洋大學、台灣大學、成功大學、中山大學及中研院等學研機構。

林敏聰說，台灣海洋聯盟也橫向鏈結海保署、漁業署等涉海單位，提前布局台灣海洋前瞻科學與關鍵技術，持續建構自主永續的研發生態系，一同為台灣海洋資源的有效管理與永續發展努力。

台灣海洋聯盟依照不同海洋關鍵議題，分別有海洋環境生態永續、海洋觀測技術、海洋工程技術、海洋資料庫與研究船及海洋法政及教育等工作小組，從科學領域擴展至法政教育。

蔣國平說，聯盟今年將以推動海洋觀測網、建構以科學為基礎的海洋管理路徑及建置國家資料庫系統與資料分享體制為核心議題。

蔣國平表示，聯盟也將以台灣所需多海洋關鍵技術，凝聚專家學者意見，輔以重大議題的跨領域研究，持續尋求台灣海洋永續發展的可行實踐路徑，提出「2022年海洋十年倡議」草案，並逐步為台灣海洋永續發展擘劃藍圖，共創涵融的「智慧海洋」。

科技部 聯合國 生態 海洋大學

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