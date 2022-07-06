經濟部輔導工作坊開跑 強化市場、夜市攤商疫後競爭力
經濟部經濟部為強化後疫情時代傳統市場與夜市攤舖競爭力，經濟部選定五處市場與夜市共20家攤鋪，協助進行形象改造及經營管理提升，也規劃於全台舉辦五場工作坊，廣邀攤舖頭家參與，共同努力提升市場及夜市攤鋪經營品質。
經濟部中辦主任郭坤明表示，傳統市場與夜市是庶民美食天堂、大眾生活補給站，隨著社會快速變遷以及新冠疫情的衝擊，傳統市場與夜市要不斷地調整創新，讓攤鋪在後疫情時代脫穎而出！
郭坤明指出，受輔導店家預計11月將以嶄新的面貌與大家見面。在優化輔導階段經濟部聘請專家顧問的訪視，歸納攤鋪的優劣勢，軟硬體同步進行提升，除改造攤位的視覺形象及風格，也會協助攤鋪就經營管理層面進行調整。
另為擴大效益經濟部也於北、中、南、東分別舉辦優化輔導工作坊，邀請更多傳統市場及夜市攤鋪商共同參與總計5場次，分別為7月7日於新北市汐止觀光夜市、7月8日花蓮縣重慶市場、7月10日台東縣中央市場、7月13日台中市建國市場、7月14日台南市花園夜市，歡迎所有攤鋪的頭家一起上「台灣市集gogo購」官方粉絲團了解並參與。
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