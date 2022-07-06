震旦通業搶攻市場 獲Stratasys指定在台唯一代理商

根據 Wohlers 2022年報告顯示，2021年全球增材製造 (AM) 產品和服務收入增加19.5%，達152億美元。其中增材製造應用於生產零件上占33.7%。震旦（2373）集團旗下通業技研因應｢以塑代鋼｣輕量化發展趨勢，搶攻終端批量生產，提供設計到生產一站式3D列印服務；加上疫後製造級應用生產需求大增，通業上半年Stratasys最新製造級3D列印機訂單(包括FDM、P3和SAF技術)，創下較同期成長逾40%的紀錄。

通業技研表示，今年Q2甫榮獲Stratasys美國3D列印指定為台灣唯一授權代理商，外加今年上半年度成功在台灣打開製造級3D列印市場的銷售經驗，預計於Q3開始，將Stratasys品牌在台灣市場累績安裝超過1,000台的工業級3D列印設備，由通業技研售後服務團隊以更專業的服務品質，持續為廣大台灣用戶提供完整的技術服務支援；並針對不同產業應用，以更多元的3D列印解決方案，引領企業邁向批量生產、提升產業競爭力，預期下半年巿場需求將會顯著增長。

通業技研30多年來深耕3D領域，提供台灣顧客在地化的3D技術服務，擁有研發團隊提供軟、硬體創新整合流程，並擁有3D代工服務部門提供3D列印/3D掃描服務；通業技研總經理紀崇楠表示:「我們非常重視台灣3D用戶體驗，其中舊顧客3D產品再購率達3成；同時，也深受美國Stratasys原廠肯定，連續兩年榮獲白級金代理，今年更成為台灣唯一授權代理商。感謝顧客與原廠對我們的高度信賴與支持！」

因應｢以塑代鋼｣輕量化發展趨勢，Stratasys看準製造業商機搶「終端批量生產」，除不斷強化本身產品線讓3D列印技術更加完整外，「材料的創新」也積極與巴斯夫和漢高等材料公司合作開發用於終端零件應用的高性能樹脂材料。例如：LOCTITE 3955 一款通過 FST認證的樹脂，擁有極高的熱變形溫度，適用於航太和運輸業耐高溫、阻燃及耐化學腐蝕要求。

另外，Stratasys的SAF技術使用高產量 PA11 構建堅固、精確的生產零件。其尼龍聚合物具出色的機械性能，具有很高的抗衝擊性和耐磨性。PA11是汽車、工業和醫療行業的理想材料，是增材行業為數不多的可持續材料之一。除此之外，Stratasys針對特定產業進行滲透並量身訂製3D列印解決方案，讓顧客利用Stratasys豐富的3D列印技術組合，幫助產業實現設計靈活、革新製造，讓生產更具效益、成本更低、更具可持續性。