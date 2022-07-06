兩大財經智庫強強聯手 商研院、金研院簽署MOU推動ESG

為協助台灣實現2050淨零排放、促進產業落實ESG永續發展，國內兩大財經智庫-商研院、金研院今（6）日共同簽署「合作備忘錄（MOU）」，推動ESG永續發展，商研院董事長許添財、金研院董事長吳中書共同宣布，雙方將就ESG永續轉型的人才培訓、辦理論壇與政策研究等進行合作。

雙方未來的合作範圍與項目包括：提升金融業與商業服務業的「淨零碳排」意識與能力建構、ESG永續金融發展趨勢對服務業的挑戰與機會、金融支持ESG永續創新的商業模式、服務業ESG人才的培育等相關政策進行合作。

許添財表示，企業推動ESG不應視為成本的負擔，而應把它當作投資，且不能為ESG而ESG，傳統的環保觀念會推不動，必須同步做數位轉型。

許添財指出，金融業本身也正面臨ESG永續轉型的挑戰，更要同時肩負起協助受眾發展ESG永續轉型的企業社會責任。服務業的ESG轉型發展同樣面臨種種來自各種合規的嚴酷要求與市場內的相互激烈競爭，此時更需金融業對其的支援與服務。

吳中書提醒，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計資料顯示，順應氣候變遷推動ESG需具備二要素，缺一不可，一是友善的投資環境，二是豐沛的資金，但目前各國資金遠遠不足，非常需要民間豐沛資金挹注，但誘因或法規若不夠健全，是無法達到，政府應有明確方針，營造友善投資環境，並有清晰規範，將有助金融機構引導企業提升永續發展。

吳中書並引用阿基里德的名言，「只要給我一個支點，我就能撐起地球」，表示商研院與金研院作為政府在商業服務業與金融領域的兩大重要智庫，兩院的使命便是責無旁貸必須要發揮槓桿的功能，設定一連串的支點，讓ESG永續的推動能有事半功倍的加乘效果。