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畢業找工作、工讀 台中兩徵才博覽會提供7千多工作機會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局和勞動部勞動力發展署中彰投分署7月分別舉辦大型徵才博覽會。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局和勞動部勞動力發展署中彰投分署7月分別舉辦大型徵才博覽會。圖／台中市勞工局提供

暑假到了，除了大學畢業生要找工作，還有在學生也想找工讀機會。台中市政府勞工局和勞動部勞動力發展署中彰投分署分別都舉辦大型徵才博覽會，總計提供7千多個工作機會，其中還有月薪達9萬元的職缺，歡迎踴躍參加。

勞動部勞動力發展署中彰投分署迎接畢業季求職熱，9日將在台中世貿中心2館舉辦就業博覽會，有79家廠商提供超過6400個工作機會，其中自行車零件供應商SRAM速聯公司、專攻工業電源的幸康電子都開出9萬元的高薪徵人。

79家廠商有大立光電、友達、王品集團、春水堂、上銀科技、矽品精密、IKEA、薰衣草森林、MOS、漢堡王等，主管、儲備幹部、工程師、專業人員等中高階職缺佔3成以上，且近6成的職缺起薪達3萬元以上，提供多樣化職缺及多元就業資訊供民眾選擇。

對於暑期想打工的學生，活動也提供464個部分工時或暑期工作，歡迎在校學生到場找尋工讀機會。

勞工局22日在陽明市政大樓舉辦「掌握薪機 勇往職前」就業促進研習暨徵才活動，邀請12家廠商，提供890個職缺。整個7月則以系列徵才方式，邀集大立光電、宏全國際及全家便利商店等超過38家廠商，辦理27場實體與視訊雙軌併行的徵才活動，提供1600個優質職缺。

台中市政府勞工局22日舉辦大型徵才博覽會。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局22日舉辦大型徵才博覽會。圖／台中市勞工局提供

徵才活動

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