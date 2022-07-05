股市低迷、通膨高漲 經部背書：下半年經濟審慎不悲觀

近期全球經濟受到俄烏戰爭、全球通膨及主要國家加速升息而出現紛擾。台灣也無法倖免，包括民生物價普遍上揚，台股進入「萬四保衛戰」。但經濟部今(5)日表示，台灣產業基本面表現佳，出口亦有好表現，對台灣經濟維持「審慎而不悲觀」，為下半年經濟情勢背書。

經濟部指出，從今年5月的外銷訂單觀察，台灣供應鏈已擺脫中國防疫封控措施的短期干擾，外銷訂單金額達554億美元，創同月新高，也甩脫4月負成長陰霾；5月的出口值達420億美元，同樣創下歷年單月次高，為連續23個月正成長。

經濟部表示，去年台灣民間投資首度突破4兆元，投資率達26.93%，創21年來最高，預估今年可再破5兆元；再加上台灣半導體產業領先全球，在車用晶片、AI、5G等新興科技應用及數位轉型趨勢下，可支撐我穩定向上發展。

7月1日調漲高壓、超高壓產業用戶15%電價後，外界頻頻關心對於產業營運衝擊。對此，經濟部也不忘回應，上市櫃公司在去年的稅後盈餘達到4兆元的好成績，此次調整影響約僅290億元。既使台灣電價調漲，競爭對手國電價漲勢並不低於台灣，且調漲後台灣電價仍是全球數一數二低，台灣產業仍可維持相對競爭優勢。

經濟部表示，近期國內股市的波動，主要還是受到國際大環境不確定性影響。多變的國際政經情勢雖是變數，但經濟部會與台灣產業共同合作，審慎因應變數，穩健向前發展。