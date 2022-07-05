工研院49周年慶 王美花讚淨零科技成果成產業轉型動力

因應全球淨零碳排浪潮，以及後疫情時代為人類生活與產業所帶來的轉變，工研院今（5）日舉辦的49周年院慶，運用多元線上、線下虛實整合方式，成功突破疫情與地域限制，讓北中南同仁空中同樂，展現工研院創新思維、敏捷管理、開放溝通的企業文化DNA。經濟部部長王美花特別透過線上參與，讚許工研院的科技創新能量，是臺灣產業升級轉型的重要推動力，尤其在淨零技術上已有多項成果落實於業界，經濟部將持續支持工研院投入創新技術研發，攜手幫助臺灣朝淨零永續目標邁進。

院慶大會並頒發「創業競賽獎」、「2030跨域議題海選獎」、「資深正級人員」等獎項，鼓勵敏捷創新思維的同仁持續精進；面對2050淨零碳排目標，工研院以供給、需求、製造與環境四面向，展出前瞻性的淨零技術，鼓勵同仁跨域合作。

王美花表示，工研院的科技創新能量，是臺灣產業升級轉型的重要推動力，近年全球倡議淨零碳排，還有疫後復甦及供應鏈重組等挑戰。為幫助產業開拓市場新局，經濟部支持工研院開創前瞻、跨域整合技術，研發淨零轉型相關技術與服務，例如在經濟部技術處科技專案支持下的「低碳世代綠色甲醇生產技術」，在生產製程可以減少210萬噸的碳排放，目前已與石化廠、鋼鐵業合作投入煙道氣捕獲與CO2轉化甲醇製程開發與場域驗證，加速產業化落實目標；工研院與帆宣（6196）、亞氫動力合作研發「工業製程餘氫發電及純化回收技術」，短期將製程產生的餘氫回收進行發電，中期將透過創新純化技術，將餘氫再純化回用於製程中，提供了新環保能源解決方案。經濟部會持續支持工研院投入新能源技術開發，擴大國內低碳能源多樣化應用，期許工研院成為培育產業人才、連結全球創新網絡的橋樑，厚植下世代國家競爭力。

工研院董事長李世光表示，疫情為人類生活與產業經濟發展帶來新轉變，面對臺灣社會進入與病毒共存的後疫情時代，很高興工研院同仁能夠以創新的思維敏捷應變，因應疫後新常態積極轉變，不但創新研發成果屢獲國際獎項肯定，如R&D 100 Awards全球百大科技研發獎、愛迪生獎外，更六度榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators），是臺灣得獎最多的常勝軍，更是全球「唯三」獲選百大創新的研發機構，也是亞太研發機構的第一名，展現工研院群策群力，才能百煉成鋼，締造亮眼成績。

工研院院長劉文雄指出，為敏捷因應疫情挑戰，工研院的同仁已將創新思維、敏捷管理、開放溝通三大文化DNA融入在工作中。以創新思維來說，工研院以企業文化、競賽平台、制度設計打造創新環境，比如今年頒發的「創業競賽獎」，營造創新創業風氣與思維、「2030跨域議題海選」，鼓勵同仁從「新」轉變，打破慣性思考的界限。在企業管理上，敏捷是面對快速變動的世界下唯一應變之道，工研院早在2018年將敏捷管理納入企業經營核心文化中，也因應疫情建立遠距分流、彈性上班、衛星辦公室等新型態工作模式；同時，推動開放政策 ( Open Door Policy )，打通主管與同仁雙向溝通橋樑，期盼打造新世代的工研新文化。面對未來2050年淨零碳排趨勢，劉文雄也提到，4月中舉辦的「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展迴響很大，期盼未來與產業合作，為臺灣產業帶來新商機，邁向淨零永續新未來。

工研院49周年院慶，除了表揚工研菁英傑出貢獻外，特別整合新竹、南投、臺南等6個院區10個據點，根據能源供給、低碳製造、需求使用、環境永續四大面向，推出淨零碳排的技術研發成果。例如「聚合多元資源VPP技術驗證平台」具備高整合特色，因應淨零碳排趨勢，增加電網彈性資源，以因應間歇發電與低系統慣量，有助提升電網供電穩定性、活絡民間既有資源應用。