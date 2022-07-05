鮮奶、衛生紙價格上揚 王美花：與漲電價沒有關係

台灣近期通膨日益嚴重，包括牛奶及衛生紙等民生物資都水漲船高，再加上經濟部上月調漲電價恐帶動另一波漲勢。對此，經濟部長王美花今（5）日表示，目前詢問業者反映都是因為國際原物料、飼料價格及運費成本提升，與電價調漲沒有關係。

國內牛奶大廠林鳳營、味全紛紛喊漲，國內量販龍頭好市多旗下自有品牌KIRKLAND衛生紙已連三漲，國內永豐餘集團旗下的永豐實、以及正隆（1904）等衛生紙業者也都蠢蠢欲動。

對此，王美花受訪表示，經濟部與業者溝通，了解部分業者因為國際原物料、飼料成本及塞港導致運費成本提升而面臨成本壓力，「跟我們這次電價上漲其實是沒有關係的。」

另外，經濟部也詢問鮮奶及衛生紙業者，均得到短期不會漲價的答案；經濟部及行政院物價小組都會密切關注市場價格，也會了解賣場促銷情形。