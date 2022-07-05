國產署原址改建案三度流標 今日原條件公告招標

財政部國產署自有辦公廳舍原址改建案（即仁愛段基地，土地面積1,939平方公尺）今年6月30日開標結果因無廠商投標而流標，考量第一次招標期間廠商熱烈參與招商說明會，會後積極洽詢招標相關內容，國產署今（5）日以原招標條件辦理第二次招標，等標期至今年7月19日。

國產署表示，第二次招標依政府採購法規定，不受三家以上合格廠商投標限制，歡迎各界踴躍投標。

國產署表示，國產署辦公廳舍原址改建案，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地興建兩棟政府辦公廳舍，並依危老條例申請獎勵容積。

國產署另提供位於台北市中心、基地坵塊方整且交通便捷的南港段基地（位於三鐵共構南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，毗鄰東區文創基地-瓶蓋工廠，土地面積3,666.31平方公尺，得依「修訂臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」規定，擬具開發許可計畫向臺北市政府申請容積獎勵）及中山段基地（鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，土地面積1,114.42平方公尺），以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。

若改建案順利標脫，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，尚可收取權利金及土地地租約新臺幣13.5億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可促進經濟發展。

國產署辦公廳舍原址相關招標訊息公布於政府電子採購網（標案名稱：臺北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案），歡迎有意投標廠商逕行上網下載招標文件並踴躍投標。