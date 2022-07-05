漲不停！今年Q1這四都住宅價格指數年增11%

房價持續上漲，內政部今（5）日發布今年第1季全國住宅價格指數121.01，較上季上升2.99%，是連續15季上升，年增9.41%。六都也全面攀升，若與去年同季比較，桃園、台中、台南、高雄指數均上升高達11%。

內政部指出，有三大原因推升第1季住宅價格指數成長，包括經濟持續成長、貨幣面維持寬鬆與低利率、市場預期通膨心理。從移轉棟數來看，也較去年同季增加4.88%。

內政部表示，第1季六都住宅價格指數與上季相較，以高雄市與台中市上升幅度較大，分別為4.7%與3.65%；桃園市及台北市則上升2.7%及1.91%，低於全國漲幅。

而相較於去年同季，桃園市、台中市、台南市、高雄市指數均上升約11%，漲勢較高；台北市與新北市年漲幅為5.67%與7.5%，漲幅相對較低。

內政部指出，就第1季經濟及金融面觀察，依行政院主計總處初步統計，第1季經濟成長率為3.14%，較上季5.32 %趨緩；受央行3月升息1碼影響，五大銀行新承作房貸利率，於3月調升至1.378%，但對第1季整體影響較小。

此外，今年第2季全國建物買賣棟數較去年同季減少約1成，台灣經濟研究院公布本季1至3月的營建業營業氣候測驗點由109.94下滑至103.95，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守，而第2季後在COVID-19疫情下，對於後續整體房市影響情形將有待進一步觀察，也提醒民眾在購屋時需更加注意市場風險。

至於各界關心目前「平均地權條例」草案修法進度部分，內政部表示，本次修法是為了遏止房市不當炒作，並健全市場交易管理，將有助於房市長期穩健發展，於立法院9月開議後，會加速協調推動修法，以有效排除市場不當活動的危害。