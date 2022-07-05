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「租金補助」被批看得到吃不到？行政院出面5點聲明

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：中華民國行政院

文／陳盈蓉

行政院通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，從7月1日起開放受理申請，根據內政部營建署統計，開辦第一天含舊戶帶入試算，成案數高達15萬4905戶，甚至第一天的諮詢電話就被打爆，不過此政策也被批評根本是看的到吃不到。

租金補助7/1開跑　近一週網路好感度負>正

房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/27 - 2022/07/01）統計「租金補助」近一週的網路好感度，觀察到雖然保持中立的網友占多數，但正面僅161筆，負面則有436筆，好感度比值為0.37，有不少網友表示：「房東又不給報稅，怎麼補助呢」、「補助條件一提出，全台沒房東要租給你」、「一問租屋補助就找藉口說親戚小孩要來住，請我搬走」。

租金補助7/1開跑　近一週網路好感度負>正

民眾黨批評租房黑市仍無解

除此之外，民眾黨立委張其祿也批評：「國內大多數房東長期用自用住宅的名義，申報相關的稅賦，不願讓租房情形曝光，因此房客難以片面以提供租賃契約影本申請補助；若弱勢族群及青年欲申請補貼，造成房東疑慮，將可能有『續租被刁難』及『被漲房價』之問題，因此政府只以提供補助讓房客申請，看似『普惠』，實則是便宜行事。」

民眾黨批評房屋出租黑市仍無解

image source：張其祿

行政院反駁5點聲明

對此，行政院也出面聲明，認為民眾黨將「過去房東拒不納稅視為正常，房東禁止房客申請租金補貼視為合理」之說法表示譴責，並提出5點解釋。

1.中央擴大租金補貼是政策累積成果

內政部表示，這次中央擴大租金補貼政策，是累積近年來對房東租稅優惠完成修法，以及過去兩年租金補貼戶數倍增與全面線上申請經驗的累積，加上政府分享經濟成長果實給租屋民眾的溫暖政策，才促成全面協助租屋家戶與房東和諧共存的良善政策。

2.推動住宅政策促進租屋市場健全化

由於租屋市場長期以來存在不少待調整的困境，因此這也是近年來執政黨推動相關住宅政策企圖解決的重大課題，除了大量補助地方政府興建社會住宅，中央政府也全面加入社宅興建行列，並且全額負擔所有包租代管社會住宅的經費。這些政策經過近年來的累積，已經為台灣租屋市場健全化奠定了良好基礎。

3.房東用好房做好事協助租屋族

這次300億元中央擴大租金補貼政策，能大幅將租屋市場納入政策協助與管理，在此政策推動之下，將有半數以上的租屋家戶能夠在政府的協助下減輕租屋負擔，同時，大量的公益出租房東也可以用好房做好事，協助房客減輕居住負擔，更可避免租稅負擔對房租造成的上漲壓力。

4.公益出租人優惠創造雙贏

依過去三年在推動社會住宅包租代管的經驗，參與的房東對於政策的滿意度達九成五以上，也少有房東因為房客申請租金補貼而出現漲租或解約的狀況，這都是因為政府提供了合理適當的租稅優惠，讓房東與房客能夠在雙贏的政策環境下，安定維持良善的租客關係。

5.健全租屋市場為租屋族建立安定生活

內政部也再次強調，擴大租金補貼政策獲得民眾廣大的期待與迴響，請在野黨不應繼續鼓勵過往租屋市場的不當行徑，造成房東房客的關係惡化，影響人民應得的權益。

300億元中央擴大租金補貼專案 行政院反駁5點聲明
image source：中華民國行政院

最後內政部也表示，這次租金補貼所有的資料後續將會進行完整的統計分析後，提供政策檢討與對租屋市場更完整全面了解的基礎，希望在溫暖完善的政策架構下，台灣的租屋市場能順利地走向透明化、法制化與制度化的進程，為租屋家戶建立更為安定的生活條件。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月27日至2022年07月03日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『租金補助』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

房東 租金補貼 房客

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