快訊

慟！「超偶冠軍」朱俐靜積極對抗乳癌2年 家人證實病逝

才晉升人母 林依晨再報喜「新身份」網友嗨翻了

金融圈關注！台新金再申讓136萬張彰銀股票 持股比降至7%

農工大縣抵嘉 經濟部核定設置嘉義水上產業園區

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部為因應台商回台設廠用地需求，今（4）日核定設置第2案嘉義縣「水上產業園區」，加上上週甫核定設置的「中埔產業園區」，共可為嘉義縣增加147.11公頃的產業土地，配合鄰近科技部的嘉義科學園區、嘉義縣政府的馬稠後產業園區相互支援整合，嘉義縣的產業發展蓄勢待發。

經濟部表示，水上產業園區位於嘉義縣水上鄉，面積79.56公頃，緊鄰台1線及台82線，良好的交通區位條件可迅速連結周邊的嘉義科學園區及馬稠後產業園區。經濟部指出，在招商上除了嘉義縣台商重點回流產業外，並可配合馬稠後產業園區，強化在地既有的金屬、機械設備及電子產業，營造具地方需求、低污染、低耗能、低影響及高附加價值的產業聚落，預計在今年底可以交付土地給承租廠商，讓廠商設廠工程和園區開發工程同步進行，加速投資。

經濟部並說明，今年下半年將陸續有臺南市新市產業園區及高雄市北高雄產業園區核定設置，相關開發工程將立即啟動，以加速產業投資台灣。

經濟部 台商

延伸閱讀

中國工程船沉沒 官方打撈12具疑似遇難船員遺體

經部企業服務廉政平台啟動 助力誠信經營、淨零轉型

陳明文出席選戰營喊「國嘉隊」成軍 嘉義縣議員質疑未受邀

電價漲百業跟著漲？ 穩定物價小組本周指示檢調監控

相關新聞

通膨巨獸吃掉你哪些購物清單？如果有一萬五 不如買這些

大家多少都曾聽長輩提起過那個吃飯以分以角計價的時代，一碗魯肉飯3元、米粉6元，從現代眼光看來，可謂道道地地的銅板價，不過畢竟時空背景不同，彼時的幣值、薪資與景氣不可同日而語...

美國若陷入停滯性通膨 台灣能安然度過嗎？

美國財政部長葉倫日前表示，年底前物價可能都會維持在「高到令人無法接受」的情況，預期美國經濟減速；而這也意味著，萬一美國陷入停滯性通膨，影響層面就會愈來愈大，而台灣呢？美國若是真的出現停滯性通膨，台灣是否真的能安然度過呢？

避免誤解 經濟部主動撤回雲科大北勢廢棄物處理場環評

近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案，地方多有討論，經濟部今（4）日表示，原因為地方發展產業、擴大招商，就...

經部企業服務廉政平台啟動 助力誠信經營、淨零轉型

經濟部與法務部6日聯手舉辦「2022年企業服務廉政平台啟動儀式暨高峰論壇」。當天經濟部設置的「企業服務廉政平台」正式啟動...

轉型「農工大縣」 嘉義水上、中埔產業園區核定設置

經濟部為因應台商回台設廠用地需求，今（4）日核定設置第2案嘉義縣「水上產業園區」，預計今年底可交付土地給承租廠商；若加上...

羅瑋：央行緩步升息不影響經濟 今年GDP「保三」無虞

展望下半年經濟走勢，富邦金首席經濟學家羅瑋今表示，各國採取激進升息抑制通膨，而國內通膨相較緩和，央行雖可能進一步升息，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。