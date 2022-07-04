農工大縣抵嘉 經濟部核定設置嘉義水上產業園區

經濟部為因應台商回台設廠用地需求，今（4）日核定設置第2案嘉義縣「水上產業園區」，加上上週甫核定設置的「中埔產業園區」，共可為嘉義縣增加147.11公頃的產業土地，配合鄰近科技部的嘉義科學園區、嘉義縣政府的馬稠後產業園區相互支援整合，嘉義縣的產業發展蓄勢待發。

經濟部表示，水上產業園區位於嘉義縣水上鄉，面積79.56公頃，緊鄰台1線及台82線，良好的交通區位條件可迅速連結周邊的嘉義科學園區及馬稠後產業園區。經濟部指出，在招商上除了嘉義縣台商重點回流產業外，並可配合馬稠後產業園區，強化在地既有的金屬、機械設備及電子產業，營造具地方需求、低污染、低耗能、低影響及高附加價值的產業聚落，預計在今年底可以交付土地給承租廠商，讓廠商設廠工程和園區開發工程同步進行，加速投資。

經濟部並說明，今年下半年將陸續有臺南市新市產業園區及高雄市北高雄產業園區核定設置，相關開發工程將立即啟動，以加速產業投資台灣。