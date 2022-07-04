快訊

騎車變「划船」！新北多地淹水驚現一波波海浪 騎士冒雨牽行

宜蘭童玩節水質PH1.6遭譏「化骨水」？ 縣府怒批網友惡搞

避免誤解 經濟部主動撤回雲科大北勢廢棄物處理場環評

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
雲林斗六市長林聖爵等人6月30日曾開記者會，反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市長林聖爵等人6月30日曾開記者會，反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六。記者陳苡葳／攝影

近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案，地方多有討論，經濟部今（4）日表示，原因為地方發展產業、擴大招商，就要有相應處理事業廢棄物的機制，因此規劃以較先進的SRF技術方式推動，但卻成政治角力的攻防焦點。為避免各界誤解，將主動撤回本案環評程序。

經濟部說明，工業局6月已說明，雲科工大北勢區廢棄物處理場環保用地是以「循環經濟」及「轉廢為能」方式，納入工業區廠商聯合總會及雲林科技工業區廠協會建議，參考丹麥的垃圾處理模式，規劃設置固體再生燃料（solid recovery fuel, SRF）技術，廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料。

經濟部表示，即使多次說明，縣府對於工業區環評書件內容仍有誤解。推動地方產業發展，中央地方本應攜手合作。雲林有產業園區開發需求時，經濟部全力協助，但當工業區廠商面臨廢棄物處理問題時，縣府卻表示雲科工「廢棄物處理方式屬經濟部工業局權責」，甚至還明確表示不支持。經濟部深感遺憾的同時也要重申，不可能要產業卻不處理廢棄物，若無法面對現實解決問題，在地發展很難持續。

經濟部也指出，斗六市公所直指SRF就是焚化爐，顯示對於SRF的嚴重誤解，故在此鄭重澄清，SRF並非焚化爐，兩者並不同，期盼斗六市公所可以回歸理性討論，避免繼續誤導民眾，產生不必要的誤會。

經濟部強調，地方經濟、產業要發展，要繼續擴大招商，相應的必須要擔負事業廢棄物處理的責任，才能兼顧產業發展與環境永續。未來，地方政府是否能處理事業廢棄物責任，相關補助案件將列為評估項目；也將持續進行地方溝通，希望追求地方發展、產業、環境的三贏。

廢棄物 經濟部 工業局 環評

延伸閱讀

經濟部推「綠色租賃方案」 大房東購綠電分給小承租戶

蘭嶼核廢遷移跳票再罰3千萬 台電抗罰勝訴確定

樂生入口意象工程沒環評？民團告環保署法院判決出爐

疫情影響傳統市場人潮 經濟部推半價銅板購行銷

相關新聞

通膨巨獸吃掉你哪些購物清單？如果有一萬五 不如買這些

大家多少都曾聽長輩提起過那個吃飯以分以角計價的時代，一碗魯肉飯3元、米粉6元，從現代眼光看來，可謂道道地地的銅板價，不過畢竟時空背景不同，彼時的幣值、薪資與景氣不可同日而語...

美國若陷入停滯性通膨 台灣能安然度過嗎？

美國財政部長葉倫日前表示，年底前物價可能都會維持在「高到令人無法接受」的情況，預期美國經濟減速；而這也意味著，萬一美國陷入停滯性通膨，影響層面就會愈來愈大，而台灣呢？美國若是真的出現停滯性通膨，台灣是否真的能安然度過呢？

避免誤解 經濟部主動撤回雲科大北勢廢棄物處理場環評

近期有關雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案，地方多有討論，經濟部今（4）日表示，原因為地方發展產業、擴大招商，就...

經部企業服務廉政平台啟動 助力誠信經營、淨零轉型

經濟部與法務部6日聯手舉辦「2022年企業服務廉政平台啟動儀式暨高峰論壇」。當天經濟部設置的「企業服務廉政平台」正式啟動...

轉型「農工大縣」 嘉義水上、中埔產業園區核定設置

經濟部為因應台商回台設廠用地需求，今（4）日核定設置第2案嘉義縣「水上產業園區」，預計今年底可交付土地給承租廠商；若加上...

羅瑋：央行緩步升息不影響經濟 今年GDP「保三」無虞

展望下半年經濟走勢，富邦金首席經濟學家羅瑋今表示，各國採取激進升息抑制通膨，而國內通膨相較緩和，央行雖可能進一步升息，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。