羅瑋：央行緩步升息不影響經濟 今年GDP「保三」無虞

展望下半年經濟走勢，富邦金首席經濟學家羅瑋今表示，各國採取激進升息抑制通膨，而國內通膨相較緩和，央行雖可能進一步升息，但應會採取緩步升息，對我國經濟影響不大，全年經濟成長率「保三」無虞。

羅瑋在富邦金控「2022富邦財經趨勢論壇年中場」指出，各國物價增長壓力急速上升，迫使各國央行採取激進手段抑制通膨，升息幅度不再是1至2碼，而是3至4碼，央行大幅升息不僅影響經濟復甦力道，也加重政府財政負擔。相較下，我國央行已升息1.5碼，後續仍有可能進一步升息，以抑制通膨預期心理，但台灣通膨相較緩和，央行應會採取緩步升息，在物價穩定下適度調整貨幣政策，我國經濟不至於受到很大影響。

但羅瑋指出，今年4月起，消費電子產業面臨需求端減少、庫存成本上升，以致廠商必須調整存貨策略，中下游製造端恐面臨訂單急速萎縮甚至消失；在此情況下，台灣下半年景氣將可能受國際因素影響出現放慢走勢，再加上國內物價蠢蠢欲動，對內需消費還是會造成相當程度的影響。

他進一步說，過去幾年台灣整體經濟結構已出現根本性轉變，因此，對於台灣今年經濟成長率仍然有非常高的信心，評估一定可維持3%以上。

對於物價走勢，羅瑋強調，後續最值得關注的焦點，首先就是物價持續居高不下，因這一波全球物價上漲並非完全由短期供需失衡所帶動，而是受到中長期結構性轉變所影響，因此後續要觀察物價持續上揚會延續多久、是否可能失控，甚至演變成1970年代的停滯性通膨。

羅瑋提到，近期油價雖有下滑，但下半年預估每桶仍在110美元上下，與去年平均60幾美元有相當大差異，近期美國總統拜登將與沙烏地王儲見面，若沙國願意增產，油價才可能會走跌；但他認為應高度留意服務類產業，其商品價格要控制下來難度不小，美國若要避開景氣衰退， 關鍵將是升息步調。

他認為，利率點陣圖暗示今年美國聯準會升息幅度恐達12至13碼，目前來看美國景氣確實出現疲態，大幅升息使資金成本上升，將會成為壓垮中小企業的「最後一根稻草」，若中小企業破產倒閉，就可能形成停滯性通膨局面，聯準會如何動態調整政策將是關鍵。