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民團指租金補貼對弱勢缺乏彈性 內政部：評估補強措施

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

社會福利團體近日指出，中央擴大租金補貼方案對最弱勢者的申請缺乏彈性，可能使其無法獲得租金補貼的機會。內政部今（4）日表示，中央擴大租金補貼專案並非缺乏彈性，而是為了讓民眾及早領到補助，希望可以在8月底前提出申請。對於社福團體的建議，將再評估規劃妥適的補強措施。

內政部說明，中央擴大租金補貼專案對於經濟弱勢家戶採取主動告知並協助申請，所有申請家戶無論是新租約或存續中的租約均可提出申請無需等待，受補貼家戶於補貼期間若有搬遷，仍可維持受補貼的資格。

而針對社福團體的建議，希望目前尚未租屋而後續有租屋需求的經濟弱勢族群也能獲得本項補助，要求政府提供隨到隨辦或延長申請時間。

內政部表示，本次擴大租金補貼方案的申請期間為7月至8月底，希望有需要的家戶踴躍申請，7至8月申請時所檢附的租賃契約起租日於9月30日前皆可。內政部說，為了讓民眾在10月補貼金額能夠順利入帳，希望有需要的民眾盡量在申請期間前來申請。

至於申請截止後經濟弱勢族群的租屋補助，內政部將檢視整體申請戶數與經濟弱勢家戶的申請狀況，再評估規劃妥適的補強措施。

租金補貼 內政部 租屋

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