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中鋼完成首套儲能系統設備安裝 估每年創造千萬收益

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼完成首套儲能系統設備安裝。照片／中鋼提供
中鋼完成首套儲能系統設備安裝。照片／中鋼提供

中鋼（2002）今（4）宣布完成首套1.8MWh儲能系統設備安裝，後續再配合台電公司線路施工與能力測試合格後，即可參與台電「電力交易平台」競標活動，估計每年可創造1,210萬元收益，為中鋼「節能、創能、儲能」的全方位布局，正式開啟第三塊「儲能」拼圖。

中鋼在面對淨零碳排之全球趨勢下，積極推展「節能、創能、儲能」三大面向工作。在「節能」方面，中鋼多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術及研發創新等方式，完成多達千項以上的減碳專案，100年至110年累積減碳量達135萬噸二氧化碳當量/年。

在「創能」方面，中鋼集團積極發展再生能源，集團太陽光電系統已建置87.3MW，累積發電量統計至去年已超過2.3億度，共減少約12萬噸二氧化碳當量的排放，另投入開發的中能離岸風場(300MW)預計113年完成建置，屆時每年發電量約為12億度，減排約61萬噸二氧化碳當量/年。

在「儲能」方面，中鋼配合國家能源政策及電力自由化之多元化應用方向進行規劃，今年6月已完成首套1.8MWh儲能系統設備安裝，並將參與台電交易平台競標活動，每年約可創造1,210萬元收益。

中鋼為進一步強化廠區電網韌性，已加速第二套2.2MWh儲能系統建置時程，後續將利用儲能系統的快速反應能力，運用在廠內重要負載供電上。中鋼第二套儲能系統設備預計也可於今年完成安裝，不僅將進一步提升高爐等生產設備負載電網韌性，另藉由太陽能發電平滑化與發電時間轉移等方式，減少台電夜間尖峰發電機組負擔，為穩定國內電力供應貢獻心力。

展望未來，中鋼將持續深化「節能、創能、儲能」三大面向的發展與應用，並積極投入節能減碳技術，例如鋼化聯產、綠能/氫能的應用研發，期許透過多項低碳轉型工作的努力及推展，落實ESG精神及善盡企業社會責任，朝向「高值化精緻鋼廠」目標繼續前進。

中鋼 台電 太陽能發電

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