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萬物齊漲 藍委：官員辯稱台灣無通膨問題成笑話

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏說。本報資料照片
國民黨立委李貴敏說。本報資料照片

7月不只電價調漲，關乎每個家庭民生需求的鮮乳價格也跟著喊漲，預料相關飲品、咖啡與烘焙點心勢將跟漲。國民黨立委李貴敏今天表示，人民真正感同身受的，是薪水越來越薄，痛苦指數越來越高，實質薪資下跌。加上國際通膨壓力浮現，一旦出現停滯性通膨危機，後果將不堪設想。

李貴敏指出，值此物價蠢動、萬物齊漲之際，加上5月消費者物價指數（CPI）年增率3.39%已創近10年來最大漲幅，即將公布的6月CPI年增率，恐連4個月破3%的現實，已讓主計長等官員長期辯稱台灣沒有通膨問題的說法頓成笑話。

李貴敏說，尤其電價選在這個時刻大幅調漲，產業大戶首當其衝，羊毛出在羊身上，上游業者遭大幅漲價，自不可能自行吸收，而是將價格上漲的壓力往中下游擴散，所以小商家、一般民生用電雖然帳目上沒漲，但民生端受波及而繼續漲價的衝擊不容小覷，企業加薪的效果與幅度都將遭抵銷。

李貴敏說，官員如果還是死鴨子嘴硬，狠咬台灣沒有通膨問題，或期待年底通膨壓力緩和，這些問題只會持續惡化下去。行政官員雖辯稱努力穩定物價，無奈政府作為卻與此目標背道而馳。

李貴敏表示，過去兩年一再提醒國際局勢的變遷，政府也有很長的時間準備，準備國際高通膨與高物價衝擊的因應，卻因官員堅稱沒有通膨問題，拖延了部署的黃金時間。

她也說，台灣做為出口導向的淺碟性經濟，景氣相當仰賴國際需求的出口表現，經濟停滯的衝擊更大，加上萬物齊漲的連鎖效應，以及國際原物料價格攀升、糧食價格居高不下等衝擊，官員就別再繼續輕忽、對民間的示警充耳不聞了。

通膨 消費者物價指數

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