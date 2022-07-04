通膨巨獸吃掉你哪些購物清單？如果有一萬五 不如買這些

文／洪偲瑀

大家多少都曾聽長輩提起過那個吃飯以分以角計價的時代，一碗魯肉飯3元、米粉6元，從現代眼光看來，可謂道道地地的銅板價，不過畢竟時空背景不同，彼時的幣值、薪資與景氣不可同日而語，所以真正的重點在於，當時經濟起飛，貨幣的購買力相對強勢，才有了那段為人津津樂道的歷史記憶。



▲民國62年的物價

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十年前的一萬五可以買什麼？





話說回來，不必回溯到那麼古早以前，就近幾年的物價漲幅，也已經相當有感，許多八、九年級的網友，都還記得小時候吃過一片只要35元的雞排，相較現在幾乎都80元、90元起跳的價位，不禁紛紛哀號：「回不去了」、「只能戒雞排了......」；至於另一項台灣人相當有感的漲價產品則是機車，根據經濟部統計處的報告，民國97年以前，每輛機車平均單價其實低於4萬元，到了104年則漲到5萬5千元，時至今日，在通膨及原物料大漲夾擊下，民眾想買台速克達新車，大概都得有花個6、7萬塊的心理準備，另外也有網友補充，如果願意買二手車，十年前的迪爵1萬5千塊錢就能買到，現在的1萬5呢？「大概只買得起龍頭吧！」

物價狂漲薪水不漲，身在都市叢林求生的小資族，該怎麼避免被通膨巨獸吃掉所剩無幾的購買力、保留辛苦攢下的財富自主權呢？一般而言，會選擇入手保值性高的資產、藉由時間的力量來投資，像黃金、不動產都是網友公認的抗通膨資產，經得起長期考驗。

▲不少機車相比以前都漲價（示意圖）

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台灣房價奇高 怎麼投資不動產？





不過，由於不動產這類保值資產，通常都連結著居住等硬需求，以台灣的房市現況，許多人光是想買下棲身小窩，都得咬牙苦撐了，更遑論要投資呢？其實若希望選擇不動產當作投資標的，還是有小資也負擔得起的方式，像REITs（不動產投資信託）的出現，就是提供小額投資人，透過集體力量投資不動產或物業相關資產的一種機制，也就是把多種不動產打包、上市，讓它可以如同股票一般進行交易，普遍而言，配置REITs作為投資工具具有以下幾種優勢：

▲REITs是一種不動產投資工具（示意圖）

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如何挑選REITs基金 幫自己存買房基金？





目前市面上有多檔投資REITs的金融商品，該如何從中挑選適合自己的標的呢？有下列幾點可供參考：

像是前面提到的富邦入息REITs+ETF（00908），就十分注重風險分散這塊，透過篩選如美國、新加坡、英國、澳大利亞等全球16個國家的高股利率標的來做到，考量目前全球高通膨環境，這檔結合REITs標的，兼顧避險與成長性質的ETF，以每單位15元上下的價格水準而言，算是相當適合小資族考量的保值投資工具。

話說回來，如果手頭上有1萬5的資金，你會發現其實市面上能找到不少不動產相關的投資項目可供比較，相比再也買不起的機車，投資不動產基金，幫助自己存下未來的買房基金，是不是更有夢想呢？



