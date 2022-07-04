富邦財經趨勢論壇/通膨、升息高壓下 如何調整資產配置

面臨全球通膨及升息兩大高壓下，投資人該如何調整資產配置?台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱於「2022富邦財經趨勢論壇年中場」表示，考量通膨、升息、俄烏戰爭、疫情以及下半年美國期中選舉等因素，建議投資人可短期調高現金比重，降低槓桿操作，基金股票分散投資，短期以防禦性類股為主，長期則以ESG相關標的為優先；同時逢利率攀高分批建置公債、投資等級債；匯市部分，預期美元指數仍呈上揚趨勢，可視需求分批買進。

升息循環下 全球股、債、匯市展望吳薏菱表示，2022下半年通膨將處於高檔，而Fed主席鮑爾更強調，在通膨降溫前不會改變升息速度；6月16日Fed Fund Future亦顯示，7月將升息3碼，9、11月升息2碼，12月升息1碼，至年底利率將達3.5%~3.75%區間。由過去的歷史經驗可觀察到，美國股市多於升息初期回檔，之後有機會震盪走高，且自1994年起4次升息期間，各類股表現多為正報酬。債市及匯市部分，依過去經驗，升息期間債券殖利率多隨升息期間走高，升息末期將出現買點，美元指數也多隨升息期間走高。

因此，展望2022下半年的股、債、匯市，吳薏菱表示，由於通膨、升息、縮表、俄烏戰爭及美國中期選舉等多重不確定因素影響，股市仍有再度下修的風險，建議投資人股市部分，以多重區域、分散風險為主，並以全球市場為基礎，類股部分，提高防禦型類股比重，例如必須消費、公用事業、健康照護、能源、原物料等產業，而待股市底部浮現，可長線分批佈局科技類股。債市部分，在避險情緒再度轉濃下，預估10年美債殖利率波動加大、長債殖利率相對短債有下行空間，可逢利率攀高分批建置公債、投資等級債。匯市部分，在避險情緒回升及利差因素影響下，預期美元指數仍將呈上揚趨勢，可視需求分批買進。

股市基金短期保守穩健標的 長期電動車及伺服器產業能見度高在股市基金投資策略上，吳薏菱表示，短期投資上，由於美國消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）仍在高檔，預期通膨將持續，這段期間股市波動較大，建議以較為保守穩健的標的配置為主，保守部分如通膨連結的債券基金，穩健型則可考慮股債平衡型及多重資產型基金，如房地產、原物料、能源等實質資產基金，在通膨環境下具有保值效果。積極型標的則可考慮能源型基金/ETF及金融基金/ETF，惟能源基金因漲幅已高，應採低進高出進行操作。

長期投資部分，近年來關注度持續上升的ESG主題相關標的為首選，吳薏菱說，2019年至今，全球相關ESG主題的ETF的AUM增長455%，投資人可從工業4.0、乾淨能源、智能交通、綠色建築以及永續消費等五大主題掌握減碳商機。其中電動車以及伺服器產業能見度最高，預估2022年電動車銷售年增率將達60%，帶動半導體元件需求，而雲端服務商如Meta/Microsoft投資需求穩定，加上2022年有CPU平台升級帶動換機，預估伺服器出貨量年增7%，投資人可多關注這些ESG相關產業標的。

吳薏菱同時強調，在整體股市基金投資策略上，雖然短期間市場波動仍大，但由歷史數據可發現，市場危機通常是入市的好時機，近20年幾次市場重大危機入市(如2003年SARS、2004美國升息、2008次貸風暴、2015中國匯改等)，持有2年平均報酬率可達33%，是相當可觀的報酬率，建議投資人可單筆分散時點布局。當然，維持良好的投資紀律，堅持長期定期定額，更是累積財富的不二法門。

在債券投資策略上，吳薏菱表示，以目前市場狀況，投資級公司債中長期投資價值逐步浮現，是相對較為穩當的投資標的。今年以來投資級公司債殖利率及信用利差飆升，至6月15日約當10年殖利率4.81%已突破2020年3月新冠疫情爆發時水準，亦是逾十年相對高點，信用利差約140bps亦已略高於長期平均水準，但未達恐慌程度。若升息效果逐步顯現，通膨預期於下半年受控，經濟趨緩，投資級公司債應能受惠。

投資人最關心的投資級公司債的企業基本面部分，僅管Fed升息、通膨、疫情導致供應鏈斷鏈及俄烏戰事對企業未來獲利的影響仍待觀察，但S&P 500企業整體獲利仍屬穩健，2022年第1季平均獲利年增約11%，其中有77%企業獲利超過預期。此外，企業的財務槓桿已降回至新冠疫情前水準，投資等級公司債的違約率更降至10年來的低點，抵禦經濟衰退的風險能力相對較高。因此，在目前利率上漲期間，投資級公司債為相對優質的投資標的。

匯率市場投資策略上，吳薏菱表示，由於通膨持續處於高檔下，Fed啟動升息、縮表，美債與各國公債利差擴大，引領美元維持上升趨勢，預期下半年美國期中選舉前，全球股匯將波動加劇，避險需求支持下，美元指數在年底前仍有高點可期。另下半年國門可能開放，台灣民眾赴日旅遊期待值升高，在日圓部分，由於日本央行堅守貨幣寬鬆政策，日圓兌台幣近期已跌至25年低點，建議民眾若是有日圓需求可適度分批買進，但因日本通膨也明顯上揚，未來是否仍可持續保持極度寬鬆貨幣政策，需持續關注，以防日圓反彈。

以2022下半年匯率市場走勢來看，除了視需求分批買進外幣外，投資人亦可應用一些簡單的投資方式來增加利息收入，吳薏菱建議，例如美元長線多頭格局不變，但隨美國以外央行貨幣政策跟進緊縮、避險情緒下滑，亦不時創造美元短線回檔走勢，短期操作上，投資人可策略運用短期雙元貨幣存款（Dual Currency Investment , DCI)增加收益。另外，受惠美元利率走升，以短天期保本保息商品搭配各類資產，也可做為短期資金停泊的避風港。

綜觀2022下半年，吳薏菱總結，整體資產配置上由於通膨與升息，投資人可適度提高現金比重，降低投資組合波動度，而在市場升息區間的尾端，債券即可進場，另大宗商品市場於升息期間通常價值會往上，也可考慮但須注意其波動度。以區域國家配置來說，美國、新興亞洲及台灣相對較穩定，美國若通膨獲得良好抑制，相對其他區域預計其股市表現會較突出；而疫情舒緩後，新興亞洲市場復甦腳步將領先新興市場；台灣則若半導體與供應鏈恢復正常，再加上第3季為台股除權息高峰，股價回檔將提供布局股息殖利率股機會。

產業類股配置部分，投資人可鎖定醫療健護、必需消費以及公用事業類股為主。2022年標普醫療健護類股預估獲利年增3%，大型醫療健護類股相對抗波動，且醫藥需求屬於剛性，不受景氣循環影響。而屬防禦型的必需消費類股受疫情影響不大，是市場波動時投資組合的穩定因子。公用事業則同樣屬於防禦型類股，提供穩健股利率。債券市場配置上，今年來美元投資等級債利差擴大，且考量金融市場短期仍將維持震盪格局，可適度納入降低整體投資組合波動度，且進可攻退可守。