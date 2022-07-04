升息壓力無礙大中華、生技醫療、波灣債亮眼表現

在美國通膨持續攀升下，聯準會為對抗通膨而一舉在六月升息三碼，並預告七月可能會再升息三碼，而歐洲央行也預計將於七月開始升息，在主要央行維持鷹派下，拖累全球股債同步走跌。總計6月以來台灣金管會證期局核備的995檔境外基金(股、債均含)平均下跌3.29%，其中，713檔股票型基金平均下跌3.8%，265檔債券型基金平均下跌2.21%。

富蘭克林證券投顧表示，展望七月及第三季，不確定性仍是金融市場主旋律，商品價格、通膨何時觸頂、經濟放緩或衰退、央行緊縮路徑四大變數將相互牽絆，金融市場將隨之擺盪，而隨央行緊縮政策對經濟的影響顯現，經濟衰退擔憂可能凌駕於通膨擔憂之上，引導資金從股票回流債券資產尋找機會，但如果經濟能避開衰退維持溫和成長、通膨逐漸放緩，股市有望醞釀震盪築底。現階段建議採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，避免追高殺低。考量景氣有下行壓力，建議採取買黑不買紅、分批加碼及定期定額策略介入，迎向與病毒、通膨和升息共存的新常態，看好基礎建設、公用事業等產業及美國價值型股票基金震盪後仍有表現空間，積極型投資人可搭配區間操作天然資源產業。此外，隨債券殖利率彈升後評價面改善，可留意波灣債和美國非投資等級債券型基金的布局機會，科技和生技產業基金仍須留意技術面反壓，維持定期定額策略。

主要股票暨產業型基金：主要央行加速緊縮之際，大中華、生技、醫療保健領域表現佳

過去一個月在市場氣氛相對低迷之際，中國成了避風港，因隨著中國經濟數據改善、貨幣政策維持寬鬆，再加上中國國家主席習近平宣稱將加大宏觀政策調節和努力實現全年經濟發展目標，帶動投資人對中國市場的信心修復，大中華股票基金近月上漲6.72%。生技、醫療保健類股則是另兩個避風港，分別上漲7.72%、1.33%，生技業受惠於下半年迎來多場醫學年會與展覽、併購活動回溫，正蘊藏轉機題材，而醫療保健產業則與景氣連動度低，具防禦色彩。而全球高通膨問題則仍持續困擾各國，美國、英國、瑞士的央行已相繼升息，歐洲央行也即將升息，但央行加速升息反而提高了經濟放緩的預期，拖累近月美股和歐股基金下跌3.32%、5.89%。經濟放緩擔憂也打擊了需求預期，衝擊天然資源基金、能源基金表現，分別下跌12.64%、12.91%，而以大宗商品為主要出口商品的拉美市場也受拖累，拉美基金近月下滑14.25%，表現居末。

富蘭克林證券投顧表示，在市場仍因主要央行鷹派緊縮下，短期內難免持續震盪的格局，但與此同時，中國在歷經嚴格封控後，近期已逐步解封，再搭配官方維持寬鬆政策，中國經濟最壞情勢可能已過並將邁向復甦，經濟數據也確實出現改善，中國市場的中長期投資機會正逐漸浮現，投資人可多加留意。另方面，儘管近期油價、大宗商品價格出現回落，但每桶100美元以上的石油仍是相對偏高的價位，此將有助能源企業持續提升獲利動能和自由現金流量，進而可用來發放股利、買回庫藏股，因此油價維持高檔仍有利能源、天然資源類股。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，總體經濟面臨眾多不確定性，基礎建設產業的獲利、股利和現金流量的可預測性較高，預期將持續展現防禦優勢。放眼中長期，為達到2050年淨零碳排放目標，預期全球未來25-30年期間必須投入數十兆美元的資本投資，大幅興建或翻修現有的基礎建設，將為基礎建設產業帶來長期順風。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，政策監管環境的改善(鬆綁)有助各產業平衡發展。就利率水準而言，中國的利率正在下降，美國的利率則在上升，這有利於利率敏感度較高的長期高成長導向企業，目前中國科技股相對美國科技股的高度折價是不可持續的，在美國有很多利空可能還未完全反應，但在中國股價卻是已反應諸多利空，隨著相關利空逐漸淡化，中國科網股股價有明顯的反彈機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，市場擔憂通膨壓縮利潤、央行升息推高資金成本，輔以經濟衰退擔憂增溫，拖累科技股評價降至疫情前的水準，然而，疫情帶動的數位轉型並不是曇花一現，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損。就科技支出來看，消費科技支出隨經濟重啟加上比較基期高相對承壓，然而，企業科技支出仍維持穩健，其中，軟體支出尤其強勁，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，持續汰弱留強、放眼長線作布局。

主要債券及平衡型基金：升息無礙波灣債優異表現，而經濟放緩擔憂打擊非投資級債

全球主要央行陸續步上升息之路，債市整體表現相對疲弱，但伊斯蘭債和波灣債仍維持穩健，前者近月逆勢上漲1.2%，後者僅小幅下跌0.31%，主要仍是受惠於高油價提高波灣國家財政收入，也使債信品質獲得保障，進而受到資金青睞。值得留意的是，央行們加速升息也加劇了經濟放緩擔憂，市場認為一旦經濟放緩甚至步入衰退，則可能提高企業違約的機率，拖累債信評等較低的美國、環球、歐洲非投資級債券表現，近月分別下跌3.11%、3.36%、4.6%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現階段債券的機會比股票更值得關注，因為在全球經濟成長減緩下，已攀升的債券殖利率展現其投資吸引力，包括投資級公司債利差已升至過去十年均值水準，未來就算公債殖利率再攀升，預期投資級債所受到的影響將相對有限，更可彰顯在投資組合中的多元分散、減緩波動功能。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻的修正，其中，波灣債市再次展現其抗跌特性，波灣國家持續受惠於俄烏戰爭的間接效應，除了高油價，波灣地區石油產量也將增加，對於提升波灣政府財政盈餘有很大貢獻，趁著波灣債市殖利率彈升機會，策略上已回復存續期間的曝險以防禦當前諸多危機加劇的風險。團隊策略上也以投資級債券的配置為多，以因應全球景氣走弱以及地緣政治風險嚴峻的環境，而債券攀高的殖利率已具投資吸引力，現在是時候可以增加債券的配置了。