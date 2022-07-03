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解缺工！青年學一技之長 最高可領9.6萬學習獎勵金

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部持續推出「產業新尖兵計畫」，只要15至29歲年輕人參加國家重點產業，每月可領8,000元學習獎勵金。 圖／ingimage
勞動部持續推出「產業新尖兵計畫」，只要15至29歲年輕人參加國家重點產業，每月可領8,000元學習獎勵金。 圖／ingimage

配合國家產業發展，為培訓相關人才，勞動部持續推出「產業新尖兵計畫」，只要15至29歲年輕人參加國家重點產業，包括電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技等職訓，每月可領8,000元學習獎勵金，最長可領取12個月，亦即最高可領9.6萬元學習獎勵金。

我重點產業現面臨勞動力短缺難題，勞動部加碼學習獎勵金，希望鼓勵年輕人投入國家重點產業。對年輕人來說，學一技之長，不僅免受訓費用，又可領獎勵金。

勞動部推動「產業新尖兵計畫」行之有年，不限應屆畢業生，只要是15至29歲年輕人、尚未就業都可適用。青年若參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元。

此外，勞動部也針對職前訓練課程期間，提供學習獎勵金。勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，一般課程每月可領3,000元；如果是國家重點產業，如電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技等、以及營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8,000元，最長可領取12個月。換言之最高可領到9.6萬元學習獎勵金。

勞動部

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