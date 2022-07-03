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中油：本週汽油不調整、柴油漲0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
聯合報系資料照
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台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.8元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織(OPEC) 主要產油國恐無閒置產能及七大工業國組織考慮擴大對俄制裁規模等因素影響，導致國際油價上漲，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.38美元，新台幣兌美元匯率升值0.069元，國內油價依公式計算漲幅為2.24%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6.2元及7.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收5.7元及7.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收6.2元及7.8元，國內汽油不調整、柴油實際價格每公升調漲0.1元。

國際油價 中油

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