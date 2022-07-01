股市跌跌不休！三大政府退休基金5月底大虧2,797億元

近來全球股市跌跌不休，拖累我政府退休基金績效表現。根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務員退撫基金管理委員會發布資訊，截至今年5月底，包括勞動基金、國保基金及退撫基金等，合計累虧2,797.8億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日坦言，「今年上半年非常辛苦，很難熬」。台股今年1月到5月累積跌幅7.75%，6月單月跌幅就達11.8%，6月相關指標跌幅更大、震盪劇烈，預期6月底虧損會持續擴大。

整體勞動基金截至今(2022)年5月底止規模為5兆3,684億元，是勞動基金運用局成立來第二次縮水，累計虧損則擴大至2311.1億元，收益率為負4.53%，光4月單月就賠掉了327.5億元。

勞動基金規模理應持續擴大，但因出現較巨幅虧損，致5月底勞動基金規模縮減為5兆3,684億元，較4月底的5兆3,955億元縮水，是勞動基金局成立來第二次出現縮水。第一次出現縮水則是在新冠肺炎疫情剛爆發的2020年3月。

其中，新制勞退基金規模為3兆3,709億元，收益數為負1,506億元、收益率負4.61%；舊制勞退基金規模為9,913億元，收益率為負433.8億元，收益率為負5.16%；勞保基金規模為8,082億元，收益數為負390.3億元，收益率負4.89%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金，截至5月底規模為4,495億元，收益數為負203.8億元，收益率為負4.59%。

公務人員退撫基金截至今年5月底止，規模為7,199.8億元，累計虧損擴大為282.9億元，收益率為負3.91%。國內投資金額為3,823.1億元，配置比例為53.1%；國外投資金額為3,376.7億元，配置比例為46.9%。

劉麗茹表示，5月受到地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通貨膨脹居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌，而且跌幅幾乎多達兩位數，是相當難熬的市場環境。

展望未來，她表示，因為上半年跌太深了，金融市場短期間要快速回升並不容易，預計下半年跌幅會趨緩、進入打底階段，投資人有喘息的機會，但難以大幅反彈。