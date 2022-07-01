臻鼎董座沈慶芳分享經營心法 海外投資有這項建議

台灣電路板協會（TPCA）近期舉行第十一屆第二次理事暨監事聯合會，特別邀請全球PCB龍頭臻鼎科技（4958）董事長\TPCA名譽副理事長沈慶芳演講，分享產業關鍵趨勢與企業經營心法。

沈慶芳表示，企業經營必須有所本，掌握產業與經濟產業分析做為策略依據至關重要，席間並分享親自手寫之經營規則，內容由市場分析作為根據，立定經營願景、經營目標、經營策略，而後創立經營模式與執行架構如建組織、佈人力、置系統三構面，扎實地一步一腳印擴展產業版圖。

針對海外布局的看法，沈慶芳表示，中國大陸經濟規模預計將於十年內趕超美國，疫情期間臻鼎透過閉環生產，維持營運不中斷。因此，企業在海外投資，對當地政府的影響力非常重要。印度方面，其經濟與各項條件無法與中國相比，產業鏈完整度相對欠缺，並提醒投資企業需考慮當地政府效能審慎評估。東南亞投資面向，沈慶芳期盼未來海外投資能有群聚的力量，一起爭取資源。

臻鼎科技集團於2016年於中國大陸上市、2018年掛牌，海峽兩岸市值加總逾台幣4000億，穩坐世界第一，2021年更創下1550億新台幣的營收目標，較自2016年成長達88%，而員工總數僅成長10%，可見營業額增加遠高於員工增長率。因此，提醒企業在長期佈局時，需思考人力結構改變。

產品策略方面，沈慶芳提醒，企業應確立競爭優勢。以臻鼎為例，發展高階產品為主軸，產品類別主要為 FPC、HDI乃至mSAP、Mini LED PCB與未來的ABF Substrate。席間並分享主營高階手機，除了確保獲利率也可推進企業技術升級。

生產版圖部分，自2004年臻鼎深圳福永廠的占地75公頃，至2021年版圖已擴張至11廠區，占地154公頃。而臻鼎深圳園區，造橋串聯第一與第二三園區；其中，第二園區更為全球最環保工廠；第三園區為禮鼎園區，從土地取得到動工不到兩個月，展現高度效能。臻鼎高雄園區則規劃為FPC與智慧製造工廠。

沈慶芳結語，目前台資仍有技術與人才紅利，但產業改造須創造高值競爭力，要提早升級才能因應面對未來產業的挑戰及困境，期許透過產官學研的跨域整合，資源擴大加強競爭力，成為台灣電路板產業的堅實後盾，帶來更多效益。

台灣電路板協會新團隊由TPCA理事長李長明領軍，齊聚為產業鏈健全發展打拼。台灣電路板產業歷經幾波轉型與挑戰，以其堅毅的韌性持續蓬勃發展，去年整體產業鏈海內外總產值再創新高，達1.29兆新台幣。