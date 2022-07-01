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財政部招商大會 投資總金額高達2245億元

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

財政部今（1）日在南港展覽館２館舉辦招商大會，釋出民間參與公共建設商機案源82件，投資金額超過新台幣2245億元，包含土地開發及都市更新。行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花以及台北市長柯文哲皆來到活動現場。

今年民間投資總金額高達1888億元，創近三年新高，財政部莊翠雲次長表示，民間企業參與公共建設相當踴躍，減少政府財政支出990億元，增加政府財政收入827億元。其中招商卓越的包含交通部、經濟部、台北市政府、新竹縣政府、嘉義縣政府。

另外，行政院副院長沈榮津在致詞時，向民眾信心喊話，表示台灣經濟基本面佳，台股較多數國家跌幅來的少，民眾可以趁便宜進場買股票，政府都有在顧（經濟）不要擔心，並表示不排除召開國安基金臨時會，擬定相關對策。

經濟部 財政部

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