財政部招商大會 投資總金額高達2245億元
財政部今（1）日在南港展覽館２館舉辦招商大會，釋出民間參與公共建設商機案源82件，投資金額超過新台幣2245億元，包含土地開發及都市更新。行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花以及台北市長柯文哲皆來到活動現場。
今年民間投資總金額高達1888億元，創近三年新高，財政部莊翠雲次長表示，民間企業參與公共建設相當踴躍，減少政府財政支出990億元，增加政府財政收入827億元。其中招商卓越的包含交通部、經濟部、台北市政府、新竹縣政府、嘉義縣政府。
另外，行政院副院長沈榮津在致詞時，向民眾信心喊話，表示台灣經濟基本面佳，台股較多數國家跌幅來的少，民眾可以趁便宜進場買股票，政府都有在顧（經濟）不要擔心，並表示不排除召開國安基金臨時會，擬定相關對策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言