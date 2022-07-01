經濟衰退浮現？6月製造業展望跌破40%底線 跌到37.1%

中經院今天發布2022年6月台灣製造業採購經理人指數(PMI) 53.6%，較上月微升0.1個百分點，且製造業未來六個月展望再大跌6.9個百分點到37.1%，是連續2個月呈現緊縮，創二年來最快緊縮速度。

中經院院長張傳章表示，雖然PMI小幅回升，但不能過度樂觀解讀，製造業目前出現需求疲弱、採購轉為買方市場趨勢，必須關切是否進入成本攀升、售價格崩跌的惡性循環，以致去庫存壓力及資金斷鏈風險顯著攀升現象。

台灣永續供應協會執行長賴樹鑫認為，若指數低於40%，代表整體經濟走入萎縮，後續值得關切。中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢表示，6月PMI看得出來全球景氣出現鬆動，未來最大不確定因素是美國經濟，要觀察美國打通膨升息如何影響經濟是軟著陸還是硬著陸。

2022年6月季調後PMI為53.6%，連續第24個月呈現擴張。五項組成指標中，屬於領先反映景氣動態的新增訂單指數已連續3個月緊縮，指數在5月滑落至2020年7月以來最快緊縮速度5.6%後，回升1.8個百分點至47.4%。但是其中占比很高的電子暨光學業新增訂單卻較上月驟降11.2個百分點到40.0%，出現警訊。

六大產業雖有五大產業回報PMI擴張，但是不少分數都大降，例如電子暨光學產業驟降5.9個百分點到50.4%，化學暨生技醫療產業則是下降4.6個百分點到52.0%。基礎原物料產業PMI49.1%，則是中斷連續23個月的擴張轉為緊縮。

製造業未來六個月展望則連續2個月呈現緊縮，6月指數再大跌6.9個百分點至37.1%，為2020年6月以來最快緊縮速度。

相較之下， 非製造業採購經理人指數（NMI）略有進步，指數回升4.6個百分點至49.7%。 四項組成指標中，商業活動與新增訂單緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。尤其隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，未經季節調整之商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數分別回升至48.0%與46.3%。非製造業未來六個月展望指數也回升5.7個百分點至41.5%。

張傳章表示，除少數業者供應吃緊外，6月多數製造者都有需求訂單疲軟及砍單狀況，整體製造業結論是需求疲弱、採購轉為買方市場趨勢，要注意進入成本攀升、售價格崩跌卻需求下降的惡性循環，去庫存壓力及資金斷鏈風險有顯著攀升現象。

賴樹鑫表示，代表需求端的未成訂單、出口訂單及進口，三個都是往下，代表未來需求疲弱，尤其未來六月展望降到低於40%以頭，若以50%是榮枯線，底線若低於40%一般代表整經濟走入萎縮，目前看起來供應是盤整，但需求端是往下走趨勢。另外製造業六個產業有四個下降，其中占出口六成的化學電子、基礎原物料、電力及機械設備，電子光學及化學生技都下降，的確是警訊。

簡錦漢表示，庫存也是影響未來景氣重要因素，因為在2000年全球化之前，造成全球經濟波動都是庫存造成，但全球化後庫存不再是重要因素，如今隨著去全球化，也會拉高庫存造成景氣反轉因素，庫存會造成廠商獲利下降，而且不再拉貨，是未來景氣不確定因素之一。