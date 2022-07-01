居隔期滿快篩陽 慣老闆不給上班不給薪 勞工可申訴

COVID-19疫情期間勞資關係受考驗，有的確診勞工居隔期滿仍快篩陽，有的佛心雇主願意給有薪假，有的雇主要求勞工請不給薪事假，被扣薪的勞工敢怒不敢言；彰化縣勞工處今表示，被扣薪的勞工可申請調解。

陳姓勞工帶孩子到醫院注射疫苗，3天後母子確診，陳姓勞工自主通報公司並居隔，7天居隔期滿卻快篩陽，她的雇主要求快篩陰再來上班，繼續居隔期間不扣薪不扣假，讓她很窩心。

林姓勞工染疫居隔7天，期滿後的第一天早上快篩陽，她詢問公司可否上班，公司人事主管要求快篩陰再上班，繼續居隔視為病假扣半薪，林姓勞工不願被扣薪，希望居家辦公被公司以「看不到，不知有沒有認真辦公。」為由拒絕，林姓勞工認為雇主「很機車」，但疫情衝擊景氣不易找到工作，只好按照公司指示請病假扣半薪。

另有密切接觸確診個案的勞工選擇3+4，前三天居隔，後四天申請居家辦公，公司人事部門原本同意，7天後卻翻盤不接受後四天居家辦公，聲稱勞工可以到公司上班卻故意不來，拒絕給付薪資，還要求勞工請事假。

彰化縣勞工處代理處長何俊昇今天表示，確診者居隔7天已不具傳染力，輕症確診的勞工在居家照護期滿即自動解隔離，自主健康管理期間不需提供快篩陰證明就能上班，如果仍快篩陽，雇主拒絕勞工返回職場，應給付工資。

若雇主同意勞工上班但勞工有疑慮，雇主可與勞工協調，能居家辦公給付全薪是最好，若不接受居家辦公，可讓勞工請病假，如果先同意勞工居家辦公，事後反悔，勞工可向向勞工局申請調解。