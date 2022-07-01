無薪假2.2萬人 新增7成集中住宿餐飲業

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期減班休息事業單位3027家、2萬2179人，比上期增加115家、1340人。勞動部官員指出，這次增加的減班休息人數，有7成集中在住宿餐飲業。

據勞動部統計，本期勞雇雙方協商減少工時事業單位計3027家、2萬2179人，相較上期，本期家數增加115家，人數增加1340人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條平司司長黃維琛表示，這次增加人數有7成集中在住宿餐飲業，其中有兩家規模較大的事業單位，包括一家結合餐飲的南部複合式飯店，通報了100多人，北部一家連鎖Buffet自助餐，先前也通報部分分店實施減班休息，這次再通報100多人。

黃維琛說，批發零售業這次也增加100多人，其中有40多人來自一家連鎖眼鏡集團，先前也通報過，這次再新增減班休息人數。運輸倉儲部分，則有幾家小型遊覽車通報，1家大概通報10幾人。

由於暑假已經來臨，疫情也有趨緩之勢，國旅振興方案更預計在7月中旬上路，黃維琛說，屆時住宿餐飲業將可望恢復景氣，慢慢朝正向發展，「如果還有（減班休息）高點，應該也不遠了。」

不過，黃維琛說，根據過往經驗，減班休息數據會有月初、月底效應，因此可預期下一期（8日）公布的數據人數會銳減，但是實質好轉，還是只是通報時間落差，有待進一步觀察。