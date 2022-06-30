股價高不代表員工薪資高！杰力平均領361.5萬 上櫃之冠

公司股價高，不代表員工薪資就高。櫃買中心今(30)日 公布2021年「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，員工薪資最高的不是「股后」信驊（5274）。經統計，薪資前十高上櫃公司中，半導體公司包辦前八名，由功率半導體MOSFET廠杰力（5299）以員工平均薪資361.5萬元居冠，較前一年147.6萬元加薪不僅一倍，而是144%，感測晶片廠昇佳（6732）、晶焱（6411）分別以334.8萬元、297.6萬元分居第二、第三名，羨煞一般上班族。

此外，上櫃公司去年員工平均薪資第四名為原相（3227）291.5萬元，第五名為「股后」信驊283.1萬元；再來是群聯（8299）267.7萬元、排名第六，力旺（3529）250.7萬元位居第七，第八名為凌陽創新246.3萬元，以上均為半導體公司。第九名是遊戲產業的鈊象（3293），平均薪資238.8萬元。

依規定，上櫃公司申報的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，與「本國上櫃公司110年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。