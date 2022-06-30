快訊

新垣結衣曝出國「最想來台灣」 想吃1美食卻讓鄉民戰翻

台中181校營養午餐費漲聲響起 漲幅約一成

鹿港住宅火警...13歲男孩受困逃生不及 送醫宣告不治

股價高不代表員工薪資高！杰力平均領361.5萬 上櫃之冠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

公司股價高，不代表員工薪資就高。櫃買中心今(30)日 公布2021年「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，員工薪資最高的不是「股后」信驊（5274）。經統計，薪資前十高上櫃公司中，半導體公司包辦前八名，由功率半導體MOSFET廠杰力（5299）以員工平均薪資361.5萬元居冠，較前一年147.6萬元加薪不僅一倍，而是144%，感測晶片廠昇佳（6732）、晶焱（6411）分別以334.8萬元、297.6萬元分居第二、第三名，羨煞一般上班族。

此外，上櫃公司去年員工平均薪資第四名為原相（3227）291.5萬元，第五名為「股后」信驊283.1萬元；再來是群聯（8299）267.7萬元、排名第六，力旺（3529）250.7萬元位居第七，第八名為凌陽創新246.3萬元，以上均為半導體公司。第九名是遊戲產業的鈊象（3293），平均薪資238.8萬元。

依規定，上櫃公司申報的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，與「本國上櫃公司110年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。

薪資 半導體

延伸閱讀

台灣上半年共27家企業掛牌 IPO表現未受疫情影響

台股剩七千金 信驊失守2,000元、力旺跌停

濾能上櫃 後市看好

應徵上櫃公司主管只問「這3題」 面試太輕鬆她擔心是屎缺

相關新聞

晶華：人才荒比漲電價更嚴重 政府應開放飯店用移工

政府調漲電價，雖然服務業不在漲價範圍內，但五星級觀光飯店卻被排除在外，晶華董事長潘思亮表示，上漲的不會只是電價，除了能源...

在台營運逾億元外商違反勞基法 8月起加重罰鍰

依勞動部訂立的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，凡上市上櫃公司或實收資本額超過1億元以上的事業單位，若未依勞基法給付...

影／屏東石斑銷日搶第一櫃？潘孟安：訊息不知何來

台灣銷陸石斑魚被禁，屏東縣是養殖重鎮，屏東縣府原定29日舉辦銷日記者會，縣府27日喊卡，外傳背後有政治角力、搶第一櫃？屏...

供給大於需求 漲價效應的雙面刃

漲價效應背後的最大原因就是需求遠大於供給，進而造成產品價格大漲，在生產成本不變下，或是有低價庫存的時候，往往帶動公司毛利率、獲利大幅跳升，「漲價效應」就是飆股的保證書...

產線跨國移轉廠商 去年近七成選擇回到台灣

台灣近年外銷訂單表現強勁，許多產業也都出現擴廠或新設廠房需求。據經濟部統計處所發布最新「外銷訂單海外生產實況調查」，發現...

外銷訂單生產大調查 MIT占比48.4%達2013年以來新高

經濟部統計處為了解外銷廠商海外生產基地情形，今（30）日最新「外銷訂單海外生產實況調查」。據調查，2021年國內生產比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。