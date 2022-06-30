抵禦通膨 美國房地產今年獲利前景仍強勁

通貨膨脹環境下，投資人最關心的莫過於什麼投資產品具有抗通膨效果? 路博邁投信表示，不動產投資信託（REITs）向來在高通膨時期表現不俗。不過，受短期利率強勁彈升與去年表現拉高基期影響，年初以來，指數出現拉回整理。但預估在房市基本面穩健與長期抗通膨特性下，美國REITs可望重回上漲軌道。

路博邁投信指出，2022年美國REITs獲利成長率預估值為20.6%，遠高於S&P 500指數的11.6%，顯示產業前景仍然強勁。除了房市需求可望持續帶動REITs表現之外，REITs可透過調整租金來抵禦通膨對營收的衝擊，也是今年表現可望勝出的主因。

路博邁投信表示，平均租約時間較短的REITs，例如自助式倉儲與住房等產業，最有能力快速反映通膨壓力並上調租金。此外，通膨攀升，將拉高新建案的營建成本，也有利於現有的房地產表現。在通膨攀升的同時，新建案活動因此趨緩，而剛完工的房地產則需調漲租金才能創造具有吸引力的回報，因此將進一步推升整體租金上漲壓力。

此外，REITs還有另一層面可受惠於通膨。許多類型的房地產，例如公寓大樓、自助式倉儲與倉庫等，都不需要業主派駐大量人力就能有效率地運作，且業主的變動成本通常都不高，因此利潤率可隨著通膨擴張。

路博邁表示，投資布局上加碼最能受惠於通膨攀升的次產業，包括自助式倉儲、住房與林業。減碼租約時間較長、營收與通膨連動程度較低的產業，例如辦公大樓與淨租賃產業。此外，也減碼飯店業房地產，因為預估飯店業要恢復到疫情前的趨勢，仍需一段時間。