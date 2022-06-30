快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

歐盟理事會「55套案」達成共識 近日展開談判

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

歐盟理事會於6月29日針對「55套案」中之重要立法提案達成立場共識，準備與歐洲議會就整個套案展開談判。55套案係由歐盟委員會於2021年7月14日提出，透過碳排放交易體系(ETS)、碳邊境調節機制(CBAM)及社會氣候基金(Social Climate Fund)等計畫，預計使歐盟在2030年之前將1990年溫室氣體淨排放量的水準減少至少55%，並在2050年實現氣候中和，KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，歐盟理事會達成共識此舉將使歐盟在應對氣候變遷議題上，更聚焦且處於領先地位。

陳彩凰說明，先前在2022年6月6日至9日召開的歐盟議會全體會議上，針對公共衛生和食品安全委員會（Environment, Public Health and Food Safety，ENVI）編寫的碳排放交易體系(Emissions Trading Systems, ETS)修訂報告提案產生了激烈分歧，導致該改革案以53%多數票被否決。然而，ETS改革案並未被完全否決，歐洲議會投票決定連同碳邊境調節機制(CBAM)、社會氣候基金(SCF)，將文本一併送回 ENVI 進行修訂，因為歐洲議會一致認為這三案具高度關聯性，無法單獨進行投票。修訂後的提案於22日再次提交至歐洲議會審議，此三案均獲得通過，隨後即提交至代表歐盟各成員國之理事會進行討論。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥解釋，為加快歐盟氣候變遷行動，歐盟議會針對當前的改革提案提出以下修正案，包含碳邊境調節機制、碳排放交易體系（ETS）改革案。

林嘉彥進一步說明建立社會氣候基金（Social Climate Fund）提案，旨在解決ETS擴大到包括建築和道路運輸而產生的社會影響，該基金未來將透過臨時性的直接補貼措施（如降低能源稅費）、財政獎勵措施、代金券、補貼或零息借貸等支持措施，協助受能源和流動性貧困影響的弱勢公民應付能源轉型的增加成本。

如今歐盟理事會對已贊成上述立法提案內容，後續即可與歐盟議會開始進行下一步談判，在最終法律文本上達成協議指日可待。隨著 2023 年 1 月 1 日預期實施CBAM的日期迫在眉睫，全球針對氣候變遷之行動不斷加強，陳彩凰建議對於產品出口至歐盟的公司應盡速開始評估其營運和價值鏈的碳足跡，並檢視營運架構，以避免發生額外之成本。

歐盟 氣候變遷

延伸閱讀

共度疫情難關 義竹鄉公所普發鄉民每人防疫津貼2千元

註冊谷歌卻誤受監控 歐盟各國提警告

純電市場定型 歐盟2035年確定禁售燃油車

2035禁售燃油車 歐盟設百億基金配套

相關新聞

晶華：人才荒比漲電價更嚴重 政府應開放飯店用移工

政府調漲電價，雖然服務業不在漲價範圍內，但五星級觀光飯店卻被排除在外，晶華董事長潘思亮表示，上漲的不會只是電價，除了能源...

在台營運逾億元外商違反勞基法 8月起加重罰鍰

依勞動部訂立的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，凡上市上櫃公司或實收資本額超過1億元以上的事業單位，若未依勞基法給付...

影／屏東石斑銷日搶第一櫃？潘孟安：訊息不知何來

台灣銷陸石斑魚被禁，屏東縣是養殖重鎮，屏東縣府原定29日舉辦銷日記者會，縣府27日喊卡，外傳背後有政治角力、搶第一櫃？屏...

供給大於需求 漲價效應的雙面刃

漲價效應背後的最大原因就是需求遠大於供給，進而造成產品價格大漲，在生產成本不變下，或是有低價庫存的時候，往往帶動公司毛利率、獲利大幅跳升，「漲價效應」就是飆股的保證書...

產線跨國移轉廠商 去年近七成選擇回到台灣

台灣近年外銷訂單表現強勁，許多產業也都出現擴廠或新設廠房需求。據經濟部統計處所發布最新「外銷訂單海外生產實況調查」，發現...

外銷訂單生產大調查 MIT占比48.4%達2013年以來新高

經濟部統計處為了解外銷廠商海外生產基地情形，今（30）日最新「外銷訂單海外生產實況調查」。據調查，2021年國內生產比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。