歐盟理事會「55套案」達成共識 近日展開談判

歐盟理事會於6月29日針對「55套案」中之重要立法提案達成立場共識，準備與歐洲議會就整個套案展開談判。55套案係由歐盟委員會於2021年7月14日提出，透過碳排放交易體系(ETS)、碳邊境調節機制(CBAM)及社會氣候基金(Social Climate Fund)等計畫，預計使歐盟在2030年之前將1990年溫室氣體淨排放量的水準減少至少55%，並在2050年實現氣候中和，KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，歐盟理事會達成共識此舉將使歐盟在應對氣候變遷議題上，更聚焦且處於領先地位。

陳彩凰說明，先前在2022年6月6日至9日召開的歐盟議會全體會議上，針對公共衛生和食品安全委員會（Environment, Public Health and Food Safety，ENVI）編寫的碳排放交易體系(Emissions Trading Systems, ETS)修訂報告提案產生了激烈分歧，導致該改革案以53%多數票被否決。然而，ETS改革案並未被完全否決，歐洲議會投票決定連同碳邊境調節機制(CBAM)、社會氣候基金(SCF)，將文本一併送回 ENVI 進行修訂，因為歐洲議會一致認為這三案具高度關聯性，無法單獨進行投票。修訂後的提案於22日再次提交至歐洲議會審議，此三案均獲得通過，隨後即提交至代表歐盟各成員國之理事會進行討論。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥解釋，為加快歐盟氣候變遷行動，歐盟議會針對當前的改革提案提出以下修正案，包含碳邊境調節機制、碳排放交易體系（ETS）改革案。

林嘉彥進一步說明建立社會氣候基金（Social Climate Fund）提案，旨在解決ETS擴大到包括建築和道路運輸而產生的社會影響，該基金未來將透過臨時性的直接補貼措施（如降低能源稅費）、財政獎勵措施、代金券、補貼或零息借貸等支持措施，協助受能源和流動性貧困影響的弱勢公民應付能源轉型的增加成本。

如今歐盟理事會對已贊成上述立法提案內容，後續即可與歐盟議會開始進行下一步談判，在最終法律文本上達成協議指日可待。隨著 2023 年 1 月 1 日預期實施CBAM的日期迫在眉睫，全球針對氣候變遷之行動不斷加強，陳彩凰建議對於產品出口至歐盟的公司應盡速開始評估其營運和價值鏈的碳足跡，並檢視營運架構，以避免發生額外之成本。