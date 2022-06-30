三大方案再延長吸引1.7兆元投資 創造13.5萬就業機會

行政院副院長沈榮津今（30）日指出，面對全球供應鏈加速重組趨勢，政府已將投資台灣三大方案再延長3年，並增列減碳審查，以符合2050淨零排放目標。目前已吸引1,212家廠商投資，總投資金額逾新台幣1.7兆元，預估創造逾13.5萬個本國就業機會。

沈榮津今日出席「台灣大未來國際高峰會─黃金十年預見2032年的台灣」活動致詞時表示，自俄烏戰爭、疫情及美中對峙，短期衝擊經濟穩定，長期衍生國際經貿結構性變化，全球糧食與能源價格上漲，疫情反覆加劇供應鏈失衡，以及美中貿易角力延續，推升物價上漲壓力，美國聯準會(Fed)等主要國家央行已開始推動緊縮貨幣政策，增添全球經濟下行風險，長期亦面臨供應鏈重組、2050淨零排放等結構變化議題。

台灣經濟展現韌性，沈榮津說，去(2021)年在全體國人團結努力下，拚出經濟好成績，經濟成長高達6.45%，創11年新高。此外，受惠新興科技應用及數位轉型需求暢旺，加上國內業者持續擴充先進製程產能、投資台灣三大方案延續推動，帶動我國投資及出口穩健成長，國內外調研機構預測今年台灣經濟成長率介於3.2%至4.1%，高於全球。2022年IMD世界競爭力排名，台灣已躍升至全球第7，連續第4年進步，亦為2013年以來最好成績。

不過，沈榮津也說，面對5G與後疫情時代，數位轉型是產業致勝關鍵，也是政府施政重點，政府已在前瞻基礎建設2.0編列數位建設經費950億元，優化資安、5G、AI等數位科技基礎環境，並加速應用服務落地；台灣具有半導體及完整ICT供應鏈優勢，政府在5+2產業創新之基礎上，推動六大核心戰略產業，結合半導體、5G與AI等資通訊科技應用，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量；在此同時，台灣的新經濟(NewEconomy)實力也在起飛，且越來越多新創在國際上嶄露頭角，這兩股力量的結合將推動台灣經濟成長。

沈榮津更提到， 經濟部除了加速修正企業併購法擴大誘因外，也正規劃中小企業整體競爭力提升方案；另為掌握全球供應鏈重組趨勢，已將投資台灣三大方案再延長3年，並增列減碳審查，以符合2050淨零排放目標。目前已吸引1,212家廠商投資，總投資金額逾新台幣1.7兆元，預估創造逾13.5萬個本國就業機會。