快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

大學生在外租屋補貼擴大 教部提高至每月最高3600元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（30）日指出，日前已核定修正「大專校院弱勢學生校外租金補貼計畫」補助弱勢大學生校外租屋，依各縣市的租金行情不同，由現行每月租金補貼1,200元到1,800元，提高到2,400到3,600元，9月起上路。

內政部今日公布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」明日起上線，而在行政院會上蘇貞昌表示，除了300億租金補貼的對象外，這個月初6月6號已經核定修正「大專校院弱勢學生校外租金補貼計畫」，從今年9月起，提高租金補貼金額，且放寬申請限制，讓弱勢家庭已申請內政部的租金補貼者，其孩子就學租屋在外，也可以同時申請教育部的租金補貼。

內政部次長花敬群表示，為全面照顧校外租屋青年學子，教育部這次也配合提高原有的大專校院弱勢學生校外住宿租金補貼金額，從1,200元到1,800元，提高到2,400元到3,600元，大一至大四學生接納入，補貼金額跟內政部新的擴大租金補貼方案對齊，比照初入社會補貼金額，每學期最高補助6個月。

不過，花敬群也說，此專案補助經費是由教育部支應，並不包含在這次擴大租屋補貼的300億裡面。

租金補貼 教育部 租屋

延伸閱讀

【重磅快評】台大教授驚恐記憶猶在 查水表時代來了？

為大巨蛋喊話花敬群 柯文哲：勿為政黨利益犧牲國家利益

大巨蛋案柯文哲邀公開辯論 花敬群：雙方將專案討論

吳堂安升常次傳接手住宅政策 花敬群：過去6年沒改變過

相關新聞

晶華：人才荒比漲電價更嚴重 政府應開放飯店用移工

政府調漲電價，雖然服務業不在漲價範圍內，但五星級觀光飯店卻被排除在外，晶華董事長潘思亮表示，上漲的不會只是電價，除了能源...

在台營運逾億元外商違反勞基法 8月起加重罰鍰

依勞動部訂立的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，凡上市上櫃公司或實收資本額超過1億元以上的事業單位，若未依勞基法給付...

影／屏東石斑銷日搶第一櫃？潘孟安：訊息不知何來

台灣銷陸石斑魚被禁，屏東縣是養殖重鎮，屏東縣府原定29日舉辦銷日記者會，縣府27日喊卡，外傳背後有政治角力、搶第一櫃？屏...

供給大於需求 漲價效應的雙面刃

漲價效應背後的最大原因就是需求遠大於供給，進而造成產品價格大漲，在生產成本不變下，或是有低價庫存的時候，往往帶動公司毛利率、獲利大幅跳升，「漲價效應」就是飆股的保證書...

產線跨國移轉廠商 去年近七成選擇回到台灣

台灣近年外銷訂單表現強勁，許多產業也都出現擴廠或新設廠房需求。據經濟部統計處所發布最新「外銷訂單海外生產實況調查」，發現...

外銷訂單生產大調查 MIT占比48.4%達2013年以來新高

經濟部統計處為了解外銷廠商海外生產基地情形，今（30）日最新「外銷訂單海外生產實況調查」。據調查，2021年國內生產比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。