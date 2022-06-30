大學生在外租屋補貼擴大 教部提高至每月最高3600元

行政院長蘇貞昌今（30）日指出，日前已核定修正「大專校院弱勢學生校外租金補貼計畫」補助弱勢大學生校外租屋，依各縣市的租金行情不同，由現行每月租金補貼1,200元到1,800元，提高到2,400到3,600元，9月起上路。

內政部今日公布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」明日起上線，而在行政院會上蘇貞昌表示，除了300億租金補貼的對象外，這個月初6月6號已經核定修正「大專校院弱勢學生校外租金補貼計畫」，從今年9月起，提高租金補貼金額，且放寬申請限制，讓弱勢家庭已申請內政部的租金補貼者，其孩子就學租屋在外，也可以同時申請教育部的租金補貼。

內政部次長花敬群表示，為全面照顧校外租屋青年學子，教育部這次也配合提高原有的大專校院弱勢學生校外住宿租金補貼金額，從1,200元到1,800元，提高到2,400元到3,600元，大一至大四學生接納入，補貼金額跟內政部新的擴大租金補貼方案對齊，比照初入社會補貼金額，每學期最高補助6個月。

不過，花敬群也說，此專案補助經費是由教育部支應，並不包含在這次擴大租屋補貼的300億裡面。